Kocaelispor’dan geçmiş olsun mesajı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “GMG Kastamonuspor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse ve kaldığı otele kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıda bulunulmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırı esnasında yaralanan futbolculara acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimizin bu büyük üzüntü verici olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımız tamdır. GMG Kastamonuspor camiasına büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Kaynak: SPOR SERVİSİ