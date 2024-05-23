Büyükakın: "Kadınlara topraksız tarımda sera hibe ediyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya platformu X'de yaptığı paylaşımda, "Kadınlara Pozitif Ayrımcılık! Kadınların kooperatif kurarak dikey veya topraksız tarım yapmaları halinde, seraları hibe olarak kuracağımızı taahhüt ediyoruz. Su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak bu proje, kadınların üretim sürecine katkısını artırırken, ürünlerden de yüksek verim elde edilmesini sağlayacak. Seralardan elde edilecek ürünlerin belli bir miktarı, kadın girişimcilerimize destek amaçlı alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kadınlara Pozitif Ayrımcılık!
Kadınların kooperatif kurarak dikey veya topraksız tarım yapmaları halinde, seraları hibe olarak kuracağımızı taahhüt ediyoruz.
Su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak bu proje, kadınların üretim sürecine katkısını… pic.twitter.com/Glbjd2Alii
— Doç.Dr.Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) May 23, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.