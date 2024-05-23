Bunu Yapan Vatandaşa Ödül Geliyor

İhbar sistemine katkı sağlayan vatandaşlara ise faydalı bulunan ihbarları için ikramiye verilecek.

Yeni İhbar Kanalları

Vatandaşlar, IBAN’la ödeme isteyen veya fatura kesmeyen esnafı aşağıdaki kanallarla şikayet edebilecek:

Mesajlaşma Programları: BİP üzerinden vergi ihbarı servisi

Sosyal Medya: X (eski adıyla Twitter) ve Instagram’da “gibihbar” hesaplarına direkt mesaj (DM) göndererek

WhatsApp: 0552 189 0 189 numaralı WhatsApp hattına ihbar ve şikayet göndererek

İhbar İkramiyesi

Yapılan ihbarların sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek. Bu ödemenin yapılabilmesi için vatandaşların IBAN numaralarını sisteme girmeleri gerekecek.

İhbar Süreci

Şikayet Gönderimi: Vatandaşlar, belgeyle desteklenmiş şikayetlerini belirtilen kanallar üzerinden iletebilecekler.

İnceleme: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ihbarlar değerlendirilip denetleme ekipleri sahada gerekli incelemeleri yapacak.

Tespit ve Ceza: Tespit edilen ihlaller için ceza kesilecek ve ihbarın faydalı bulunması durumunda ihbar ikramiyesi ödemesi yapılacak.

Uygulama ve Sosyal Medya Üzerinden İhbar

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri güncellenerek vatandaşların daha kolay ihbar ve şikayet yapmaları sağlanacak.

Sonuç

Bu yeni düzenleme, vergi kaybını azaltmayı ve kayıtdışı ekonomiyi denetim altına almayı amaçlıyor. Vatandaşların aktif katılımıyla vergi ihlalleri daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilecek. Bu sayede vergi kaçağı ile mücadeleye önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi