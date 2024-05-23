Bunu Yapan Vatandaşa Ödül Geliyor

İhbar sistemine katkı sağlayan vatandaşlara ise faydalı bulunan ihbarları için ikramiye verilecek.
Yeni İhbar Kanalları
Vatandaşlar, IBAN’la ödeme isteyen veya fatura kesmeyen esnafı aşağıdaki kanallarla şikayet edebilecek:
Mesajlaşma Programları: BİP üzerinden vergi ihbarı servisi
Sosyal Medya: X (eski adıyla Twitter) ve Instagram’da “gibihbar” hesaplarına direkt mesaj (DM) göndererek
WhatsApp: 0552 189 0 189 numaralı WhatsApp hattına ihbar ve şikayet göndererek
İhbar İkramiyesi
Yapılan ihbarların sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek. Bu ödemenin yapılabilmesi için vatandaşların IBAN numaralarını sisteme girmeleri gerekecek.
İhbar Süreci
Şikayet Gönderimi: Vatandaşlar, belgeyle desteklenmiş şikayetlerini belirtilen kanallar üzerinden iletebilecekler.
İnceleme: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ihbarlar değerlendirilip denetleme ekipleri sahada gerekli incelemeleri yapacak.
Tespit ve Ceza: Tespit edilen ihlaller için ceza kesilecek ve ihbarın faydalı bulunması durumunda ihbar ikramiyesi ödemesi yapılacak.
Uygulama ve Sosyal Medya Üzerinden İhbar
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri güncellenerek vatandaşların daha kolay ihbar ve şikayet yapmaları sağlanacak.
Sonuç
Bu yeni düzenleme, vergi kaybını azaltmayı ve kayıtdışı ekonomiyi denetim altına almayı amaçlıyor. Vatandaşların aktif katılımıyla vergi ihlalleri daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilecek. Bu sayede vergi kaçağı ile mücadeleye önemli bir katkı sağlanmış olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.