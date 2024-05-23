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23 May 2024 - 16:34- Gündem G:

Türkçe’nin zenginliğini öğrenciler sergiyle anlattı

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin Türkçe’ye hakim olmaları için düzenlenen Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında küçük öğrencilerin atasözleri ve deyimleri kullandıkları eserleri sergilendi.

Türkçe’nin zenginliğini öğrenciler sergiyle anlattı mask
Türkçe’nin zenginliğini öğrenciler sergiyle anlattı
Türkçe’nin zenginliğini öğrenciler sergiyle anlattı
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YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin atasözleri ve deyimleri kullanarak hazırladıkları çalışmaları ve maketleri Kocaeli Kongre Merkezi’nde sergiledi. Ödül töreninin de yer aldığı programa Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, öğrenciler öğretmenler ve veliler katıldı.

DİLİNİZ YOKSA MEMLEKETİNİZ DE YOKTUR

Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, “Dil, bir milletin özünü oluşturur. Diliniz yoksa ne memleketiniz ne de yurdunuz vardır. Dilimizi özümsemediğimiz zaman uluslararası arenada kendimizi ifade etmemiz mümkün değildir. İki lisan iki insan deriz ama kendi lisanınızı, kendi dilinizi iyi öğrenemediğiniz zaman başka dili iyi öğrenmeniz mümkün değildir. Bazı ülkelerde eskiden şöyle bir gelenek vardı: Kendi dillerini iyi öğrenmek için o memleketin kırsal kesimlerine çocuklar küçük yaşta götürülürmüş. Dilinin özünü öğrensin diye.

GİZLİ HAZİNELERİMİZ VAR

Şehirleşmeyle birlikte şehir kültürü ile yerleşen dilimizi sadece bu açıdan öğretiyoruz. Ama tüm ülke coğrafyamızı düşündüğümüz zaman o kadar gizli hazinelerimiz var ki! O hazinelerimizi keşfedemediğimiz zaman da dilin kısır kaldığını görürsünüz. Bakanlığımızın bu projedeki mottosu sözlüğün özgürlük olduğundan bahsediyor. Cemil Meriç bunu biraz daha ileri boyuta alarak: “Dili kaybederseniz sözlüğü-kamusu kaybedersiniz, bir ülkenin namusunu da kaybetmişsinizdir” der” ifadelerini kullandı.

DİL OLMADAN MİLLET OLAMAZSINIZ

Kocaeli’ye 1 ay önce Yalova’dan geldiğini söyleyen Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit ise, “Sizlerle tanışmamıza bu program vesile oldu. Büyük millet olmanın gereği dildir. Dil olmadan kısa zamanda millet olamazsınız. Vatan olmadan yaşayabilir misiniz? Bir mekan olması lazım, bir toprak olması lazım. Vatansız olsanız oradan oraya geçer gidersiniz yaşayamazsınız. Dil olmadan da millet olamazsınız. Dilimiz bu yüzden çok önemli. Türk Dil Kurumu’nun kurulmasının amacı da budur. Kurumsal anlamda dile sahip çıkmaktır. Dilimizi sizler gelecek nesilllere aktaracaksınız” dedi. 

Türkçe’nin zenginliğini öğrenciler sergiyle anlattı

ÇALIŞMALAR SERGİLENDİ

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programda atasözleri ve deyimler üzerinden öğrenciler tarafından hazırlanan maket ve karikatürler sergilendi.

 

Türkçe’nin zenginliğini öğrenciler sergiyle anlattı

TÜRKÇE’NİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Programda söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, “Diliniz yoksa ne memleketiniz ne de yurdunuz vardır” dedi.

Türkçe’nin zenginliğini öğrenciler sergiyle anlattı

ÖNEMLİ KİŞİLERİ CANLANDIRDILAR


Programda Gölcük Şirinköy Anaokulu öğretmeni Emine Yapıcı Ve Donanma Anaokulu Müdürü Zeynep Işık öğretmenin emekleriyle hazırlanan öğrencileri, dilimizi yüceltmiş tarihsel önemli şahsiyetlerimizi canlandırarak kurulan stantta gelenleri karşıladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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23 May 2024 - 16:34 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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