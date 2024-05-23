Kullarspor, Yalova’dan galibiyetle dönüyor

CUMARTESİ BEYLİKDÜZÜ İLE OYNAYACAK
Yalova’da ilk maçından galibiyetle ayrılan Kullarspor, Bursa’nın altyapısına çok büyük önem veren kulüplerinden Arabayatağıspor’u 2-0 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini 20.dakikada Eymen Çavdar, 55.dakikada Yiğit Aktaş attı. Cuma gününü bay geçecek olan Kırmızı-Siyahlı ekip, cumartesi günü 14.00’de İstanbul Beylikdüzüspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz, rakibini yenmesi halinde Pazar günü final maçına çıkacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.