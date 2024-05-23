Seval ile Kadir’e mutluluklar

İş ve siyaset alanın tanınan, saygın isimlerinden Ahmet Ekşi ile eşi Nuray hanımın mimar oğulları Kadir Ekşi; Efe Tur’un sahibi merhum Halit Bıçak ile eşi Nurten hanımın mimar kızları Seval Bıçak aile arasında yapılan törenle nişanlandılar.

YÜZÜKLER AİLE BÜYÜKLERİNDEN

Bıçak ailesinin Yuvacık Fatih Mahallesindeki konutlarının bahçesinde gerçekleşen nişan törenine gençlerin yakın arkadaşları ile aile fertleri katılım sağladı.

Gençlerin nişan yüzüklerini Bıçak ailesinin dünürü de olan geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli eski Milletvekili Sefer Ekşi ile damadın amcası iş insanı Yunus Ekşi birlikte taktı. Katılımcıların kutlamalarını kabul eden Seval ile Kadir, evlilik hazırlıklarına da şimdiden başladı.

Kaynak: Haber Merkezi