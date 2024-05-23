İstihdam için öğrenciler firmalarla bir araya geldi

PROGRAM YETKİLİLERİ KATILDI

Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Körfez Ticaret Odası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ortaklığında mesleki eğitimde kalitenin artması ve nitelikli iş gücünün sağlanması amacıyla ‘Fırsatlarla Dolu Bir Gün: Sektör ve Üniversite Kariyer Buluşması’ düzenlendi. Etkinliğe KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, Körfez Ticaret Odası (KTO) Meclis Başkanı Güngör Ayhan, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Kocaelispor Başkanı ve Durulsan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Recep Durul, üye firma temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

BAYRAĞI İLERİ TAŞIYACAKSINIZ

Programda İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Körfez Ticaret Odası’na kayıtlı firmalar ile öğrenciler buluşturuldu. Buluşmada söz alan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Denizciliğin başkenti Kocaeli’de yapılan yatırımlar, bizlerin ve gençlerimizin önünü açıyor. Sizler bizim geleceğimiz, bayrağı daha ileri taşıyacak nesillerimizsiniz. Sizlere güveniyor, geleceğinizi kurmak adına yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi.

KENDİNİZİ GELİŞTİRMELİSİNİZ

Devamında kürsüye gelen Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Biz her ne kadar yanınızda olup sizlere destek verecek olsak da, en önemlisi sizlerin kendinizi geliştirmenizle alakalı. Sizlere güvenimiz ve inancımız tam” sözlerini kaydetti. KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ise, “Gençlerimiz, iş dünyasında nasıl başarılı olabileceklerinin ipuçlarını bence burada gördüler. Bu organizasyon, kendileri için büyük bir şans diye düşünüyorum” dedi. Düzenlenen söyleşinin ardından öğrenciler ile firma temsilcileri staj ve istihdam olanakları görüştü.

Kaynak: Haber Merkezi