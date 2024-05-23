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CHP yönetimi Kocaeli’deki emeklileri mitinge davet etti

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de Ankara’da düzenleyeceği “Onurlu yaşam hakça bölüşüm” sloganlı büyük emekli mitingi öncesi dün Türkiye genelinde eş zamanlı çağrı yapıldı. İzmit’teki basın açıklaması Sabri Yalım Parkı’nda yapılırken, çağrıyı yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli’de yaşayan tüm emeklileri gerçekleştirilecek bu mitinge davet etti.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP yönetimi Kocaeli’deki emeklileri mitinge davet etti mask
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BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ İÇİN ÇAĞRI

CHP Kocaeli İl Örgütü’nün Sabri Yalım Parkı’nda düzenlediği açıklamaya İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İhsan Deniz, DİSK Emekli Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut, partililer ve emekliler katıldı. İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı açıklama ile 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek emekli mitingine Kocaeli’de yaşayan tüm emeklileri katılma çağrısında bulundu.

BÜYÜK ADALETSİZLİĞE SON VERİN

CHP İl Başkanı Bülent Sarı okuduğu açıklamada şunları söyledi:

“-Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi ‘insanca yaşam’ yerine ‘sefalet koşullarında yaşam’a mahkûm eden iktidara, ‘bu büyük adaletsizliğe son verin’ demek için meydanlardayız.

PAZAR GÜNÜ TANDOĞAN MEYDANI’NDA OLACAĞIZ

Hafta sonu Ankara’da toplanarak ‘Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor’ diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz.

Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün, ‘kazandık’ diyeceğiz. Onurlu yaşam hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara’da Tandoğan meydanına bekliyoruz.”

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23 May 2024 - 16:48 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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