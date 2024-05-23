Kocaeli’de çaya zam geliyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana kahvehaneler ve çay ocaklarında 7 TL’den satılıyordu. Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, çay fiyatlarına zam kapsamında Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne başvuru yaptıklarını ifade etti. Tarife kabul edildiği takdirde çayın Haziran ayında 10 TL’den satışa sunulacağını ifade etti. Böylece 1 bardak çayın fiyatı yüzde 43 zamla 7 liradan 10 liraya çıkmış olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ezilmiş Toplum - Gebze'de zaten çay ocaklarında ve kahvehanelerde 10.lira
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.