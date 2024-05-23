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ÇED toplantısı yapıldı Kroman Çelik, Cüruf Atık Deposu yapıyor

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CHP Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, Gebze’de Tavşanlı’da yapılması planlanan ve Tavşanlı, Ballıkayalar ve Kirazpınar Mahallelerini etkileyecek olan Kroman Çelik Fabrikasının Cüruf Depolama Tesisi için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı Tavşanlı Düğün Salonunda gerçekleştirildi. ÇED toplantısına Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Nail Çiler ve Ömer Gergerlioğlu da hazır bulundu. Milletvekilleri cürfu depolama alanına karşı olduklarını belirtti.

ÇED toplantısı yapıldı Kroman Çelik, Cüruf Atık Deposu yapıyor mask
ÇED toplantısı yapıldı Kroman Çelik, Cüruf Atık Deposu yapıyor
ÇED toplantısı yapıldı Kroman Çelik, Cüruf Atık Deposu yapıyor
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BÖLGE HALKI İSTEMİYOR

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi; “ Gebze’nin Tavşanlı Köyünde Kroman Çelik Fabrikası tarafından kurulmak istenen Cüruf Depolama Tesisi hakkında gerçekleştirilen ÇED toplantısına katılan CHP Kocaeli Milletvekilleri Nail Çiler ve Harun Yıldızlı, halkının yanında olduklarını belirterek yapılmak istenen depolama tesisine karşı olduklarını belirttiler. ÇED toplantısında konuşan Milletvekillerinden Nail Çiler, “Bu tesisi istemiyoruz, vazgeçin” dedi. Milletvekili Yıldızlı ise, “Tarım arazilerinin bulunduğu bir coğrafyaya böylesine bir depolama tesisisin yapılmasını kesinlikle istemiyoruz” dedi.

ÇED toplantısı yapıldı Kroman Çelik, Cüruf Atık Deposu yapıyor

KAPASİTESİ 600 BİN TON

Kamuoyunda “metal küfü” olarak bilinen, hafif metalin havayla temas etmesi sonucu oksitlenmesiyle birlikte ortaya çıkan “cüruf” ne yazık ki tamamen doğal bir alan olan Tavşanlı Köyünde kurulacak tesiste depolanmak istenmektedir. Yaklaşık 99 dönümlük bir arazi üzerine kurulmak istenen Cüruf Atık Depolama Tesisinin yıllık depolama kapasitesinin 600 bin ton olacağı ifade ediliyor.  

ÇED toplantısı yapıldı Kroman Çelik, Cüruf Atık Deposu yapıyor

HAYALİ BİLE ÇOK ACI

Yemyeşil bir doğanın içinde, hayvanların otladığı, derelerin çağlayarak aktığı, tarım arazilerinin bulunduğu bu topraklarda böylesi bir atık depolama tesisi kurulmasının hayal edilmesi bile çok acı vericidir. Bölgenin suyunu, havasını, doğasını kirleten; insan sağlığına ve tüm canlılara doğrudan zarar verecek olan bu rant projesine karşı mücadelemizi hep birlikte güçlü bir şekilde vereceğiz. ÇED raporunun bu doğal katliama karşı ret vermesini bekliyoruz.”

ÇED toplantısı yapıldı Kroman Çelik, Cüruf Atık Deposu yapıyor
ÇED toplantısı yapıldı Kroman Çelik, Cüruf Atık Deposu yapıyor

ÇED toplantısı yapıldı Kroman Çelik, Cüruf Atık Deposu yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Gebze, ifade

23 May 2024 - 17:11 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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