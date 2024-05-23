Yeni Kocaelispor ve Bekirdere kayıpsız olarak devam ediyor

MALTASPOR VE YENİKANDIRA HAFTAYI ÜÇ PUANLA KAPATTI

İlimizde en küçük yaş grubu olan U-11 Ligi’nde maçlar çok keyifli ve zevkli geçiyor. C Grubu’nda oynadıkları 4 maçın üçünü kazanan takımlardan Yenikandıraspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Yenişehirspor’u 3-1 mağlup etti. Maltaspor da 1-0 geriye düştüğü maçta Derince Birlikspor’u 3-1 ile geçti. Küçük yaş gruplarında her zaman iddialı takım kuran İzmit 41 Futbol Kulübü de, Hacı Hızır Şafakspor’u 7-1 yendi. Haftanın farklı kazanan takımlardan biri de Kocaeli 61 Futbol Kulübü oldu. Bordo-Mavili ekip, İzmit Futbol Kulübü’nü 8-1 mağlup etmeyi başardı.





U-11 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1- Yeni Kocaelispor 5 5 0 0 34 3 15 2-Bekirderespor 5 5 0 0 32 2 15 3-İzmit 41 FK 5 4 0 1 23 7 12 4-Yenikandıraspor 5 4 0 1 21 6 12 5-Maltaspor 5 4 0 1 13 6 12 6-Tavşantepespor 5 3 0 2 24 6 9 7-Derince Birlikspor 5 2 1 2 11 9 7 8-Kocaeli 61 FK 5 1 1 3 8 9 4 9-İzmit FK 5 1 0 4 4 40 3 10-Çubuklu Balaspor 5 0 0 5 3 32 0 11-Hacı Hızır Şafak 5 0 0 5 3 38 0 12-Yenişehirspor 5 0 0 5 3 21 -3

TOPLU SONUÇLAR

İzmit 41 FK: 7 Hacı Hızır Şafak: 1

Yeni Kandıraspor: 3 Yenişehirspor: 1

Derince Birlikspor: 1 Maltaspor: 3

Yeni Kocaelispor: 3 Tavşantepespor: 2

Bekirderespor: 7 Çubuklu Bala: 1

Kocaeli 61 FK: 8 İzmit FK: 1