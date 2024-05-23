Yeni Kocaelispor ve Bekirdere kayıpsız olarak devam ediyor

MALTASPOR VE YENİKANDIRA HAFTAYI ÜÇ PUANLA KAPATTI
İlimizde en küçük yaş grubu olan U-11 Ligi’nde maçlar çok keyifli ve zevkli geçiyor. C Grubu’nda oynadıkları 4 maçın üçünü kazanan takımlardan Yenikandıraspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Yenişehirspor’u 3-1 mağlup etti. Maltaspor da 1-0 geriye düştüğü maçta Derince Birlikspor’u 3-1 ile geçti. Küçük yaş gruplarında her zaman iddialı takım kuran İzmit 41 Futbol Kulübü de, Hacı Hızır Şafakspor’u 7-1 yendi. Haftanın farklı kazanan takımlardan biri de Kocaeli 61 Futbol Kulübü oldu. Bordo-Mavili ekip, İzmit Futbol Kulübü’nü 8-1 mağlup etmeyi başardı.
U-11 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
İzmit 41 FK: 7 Hacı Hızır Şafak: 1
Yeni Kandıraspor: 3 Yenişehirspor: 1
Derince Birlikspor: 1 Maltaspor: 3
Yeni Kocaelispor: 3 Tavşantepespor: 2
Bekirderespor: 7 Çubuklu Bala: 1
Kocaeli 61 FK: 8 İzmit FK: 1
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.