Gölcük’te kuşak sınavı heyecanı

420 SPORCU KATILDI

Gölcük Belediyesi, adeta sporcu fabrikası gibi geleceğin yıldız sporcu adaylarını bünyesinde yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyespor bünyesinde eğitim gören 420 tekvando sporcusu, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptılar. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlene törende sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden yoğun alkış aldı.

BAŞKAN SEZER TEBRİK ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Belediyespor bünyesindeki 420 sporcumuzun bir üst kuşağa geçtikleri tekvando kuşak sınavını; aileleri ile birlikte izledik. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Spor servisi