Kocaelispor’dan futbol şov

İKİNCİ YARIDA FARKA GİTTİ

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın ikinci yarısında Kocaelisporlu minikler çok etkiliydi. Bu yarıda Ebubekir Erhan, Yavuz selim, Ahmet ve Eren Can Kaya’nın attığı gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. Maçın ilk yarısında İzmit Yıldızspor da, Kocaelispor karşısında çok etkili bir futbol ortaya koydu, pozisyonlarda buldu.

M.ALİ KAĞITÇI’DA BÜYÜK COŞKU

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçı Kocaelispor altyapı yöneticileri ve teknik adamları da takip etti. Minik futbolcuların yakınları da çocuklarını bu maçlarda yalnız bırakmıyorlar. U-11 Ligi A Grubu’nda oynanan diğer maçta Bağçeşmespor, Çınarlıspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu grupta Kocaelispor ligde oynadığı 6 maçı Da kazandı, liderliğini sürdürüyor.