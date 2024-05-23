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Derbent Ortaokulu, vefa, Işık Karakurt öğretmenimiz

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En başından belirteyim, bu bir spor eleştiri yazısı değildir. Arada bir yazarın tarihe not düşme adına kendi hayatından kesit sunmaya hakkı olduğunu düşünerek hoş görünüzle paylaşıyorum.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Derbent Ortaokulu, vefa, Işık Karakurt öğretmenimiz mask
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İLETİŞİMİ KESMEDİK

1980 Derbent Ortaokulu mezunuyum. Sınıf arkadaşlarımın büyük bir kısmıyla görüşüyorum, kimi öğretmenlerimizle de iletişim halindeyiz. Sınıfımızın başkanı Yüksel Ateş ile İngilizce derslerimize giren Melahat (Türkoğlu) Hoca’yı 4-5 yıl kadar önce o zaman oturduğu Derbent’teki evinde ziyaret etmiştik. Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Ercan Özkan ve Sıtkı Koçak ile telefonda görüşüyor,  İstanbul’da oturan matematikçimiz Işık Karakurt ile sosyal medyadan iletişim sağlıyorduk. 

MELAHAT HOCA ARADI

Geçen  hafta içinde Melahat Hoca aradı, “Derbent Ortaokulu müdürü Ethem Nuri Tuncer 1 Haziran’da bir vefa organizasyonu yapacakmış, benden bizim dönem görev yapan diğer öğretmenlerin isimlerini, telefonlarını istedi. Bizzat arayıp davet edecekmiş. Ne zamandır Işık’a ulaşamadım. Telefonuma cevap vermiyor, Messenger’dan mesaj attım dönmedi. Kanser tedavisi görüyordu, vefat etmiş olmasından korkuyorum. Sen de bir araştırır mısın” dedi.   Önce Messenger’dan yazdım, bekledim, dönüş olmadı. Yüksel Ateş’i aradım, Ercan ve Sıtkı Hocalarla temasa geçti ama bir sonuç alamadı.

MATEMATİĞİ SEVDİRDİ

Ertesi gün Melahat Hoca aradığında acı haberi verdi. Yakınlarından öğrenmiş. Sonra ben kuzeni olan eğitimci Mevlüt Karakurt’a Messenger’dan ulaştım. Ağustos 2023’te hakkın rahmetine kavuştuğunu söyledi. Nasıl üzüldüm bilemezsiniz. 3 yıl matematik derslerimize girdi. Ki, malum en zor derslerden biridir. Bana matematiği sevdiren öğretmendi. Dersi derse dinler, geçer notlar alırım. Hatta alt yapım iyi olduğu için lise döneminde de matematik derslerim hep iyiydi. Işık Hoca 1957 doğumluydu. 77’de yani 20 yaşında Derbent Ortaokulu’na geldi, mesleğe bizimle başladı. Kendini eğitime, gelecek nesillerin yetişmesine adadı, hiç evlenmedi. En sevdiğim öğretmenlerden biriydi. 

1 HAZİRAN’DA BULUŞMA

Ne yazık ki, 1 Haziran’daki vefa organizasyonunda aramızda olamayacak. Sadece o değil tabi bildiğim kadarıyla okul müdürümüz Hüseyin Odabaş ile iş bilgisi dersine giren Faik Hoca da çok önceden hakkın rahmetine kavuştu. Aradan neredeyse yarım asır geçmiş, bizler 60’ı bulduk, öğretmenlerimiz 70’lere geldi. Ölenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Yaşarsak 1 Haziran Cumartesi günü Derbent Ortaokulu’ndaki organizasyonda buluşacağız. Eksik ve buruk bir buluşma olacak ama kader, günü gelen gidiyor, hepimiz o yolun yolcusuyuz sonuçta. Mevla’ma hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip etsin.

MÜDÜRÜMÜZU KUTLUYORUM

Bu vesileyle Derbent Ortaokulu Müdürü sevgili Ethem Nuri Tuncer’i güzel düşüncesi için kutluyorum. Derbent Ortaokulu’na gelmiş geçmiş  hizmet veren öğretmenleri buluşturmak son derece vefalı bir davranış, alkışa değer bir hareket. Derbent halkı ile okuldan mezun olanlar da katılım sağlayacakmış. Merak ve heyecanla bekliyor olacağım. Bu arada son dönem Derbent Ortaokulu sportif faaliyetlerde de çok önemli başarılar elde ediyor. Dikkatle ve iftiharla takip ediyorum. Başta müdürümüz Ethem Bey olmak üzere tüm emeği olanları içtenlikle kutluyorum.

# İstanbul, hafta, sosyal, hizmet

23 May 2024 - 19:25 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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