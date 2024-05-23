Hababam’ın çalışkan Ahmet’i, bizim sınıfın Hüsnü Çalık’ı

FERİDUN GÜRAY KURTARDI

Maşukiye’de ilkokulu bitirince bizim köyde ortaokul olmadığı için Derbent’e gittik. Yüksel Ateş, Kerim Kandaz, Azmi Bibin, Abdullah Topal, Zülküf Özkan, Rıfat Durmuş, Dursun Yaroğlu, ikizler Zeki-Faik Ofluoğlu. Her sabah mekanları cennet olsun Pakize-Hasan Karakuş’un evlerinin hemen önündeki köşede buluşur, 2-3 km yolu yürüyerek sohbet eşliğinde giderdik. Önümüzde geçmemiz gereken bir dere vardı. Aygır dereydi adı. Adı üstünde, yağmur yağdığında taşar, derenin üzerine kurulan tahta köprüleri alır götürürdü. Biz de mecburen istikamet değiştirip, yani yolu uzatıp demiryolu güzergahını kullanırdık. Sonraki yıllar Allah razı olsun o dönem Danışma Meclisi üyesi ve milletvekili adayı olan Feridun Güray Ağabey oraya halen kullandığımız köprüyü yaptırdı, insanlar rahat etti.

YAĞMURLU HAVADA DERS YOK!

Yörede ortaokul düzeyinde eğitim veren tek yer olan Derbent Okulu’na bölgedeki köylerden öğrenciler geliyordu. Yoğunluk Derbent ve Maşukiyeliydi. Acısu, Şirinsulhiye, Nusretiye, Balaban, Sarımeşe, Tepetarla’dan da gelenler vardı. Birinci sınıfı bildiğiniz barakada okuduk. Saçtan bir yapıydı. Tavanın kimi bölümleri açıktı, bu yüzden yağmurlu havalarda ders yapamazdık. Dersler iptal olsun diye yağmur duasına çıktığımız zamanlar da olmuştur! Okul Müdürümüz Hüseyin Odabaş iri yarı bir adamdı. Çok sert, otoriter biriydi. Yaramazlık yapanları elinden hiç bırakmadığı bildiğiniz demir çubukla döverdi. İlk iki yıl bizimleydi, sonra tayini çıktı. Hani derler ya gelen gideni aratır diye. Öyle oldu. “Orrayt Recai” lakabıyla bilinen yeni müdür çok fenaydı. Öyle ki, dayanamadık tayini çıksın diye okulda imza toplayıp gönderdik! Eski müdür geri geldiğinde nasıl sevindik anlatamam, hepimiz boynuna sarıldık!

BİZİM KÜLYUTMAZIMIZ!

Bizim sınıf hiç abartmıyorum bildiğiniz Hababam sınıfıydı. Sınıf başkanımız bizden 2 yaş büyük olan Yüksel Ateş’ti. Sınıfın en yaramazları biz Maşukiyelilerdik. Garibim Yüksel Ateş, müdür ve öğretmenler gürültüden rahatsız olup hışımda sınıfa girdiklerinde, “Kimler yaramazdık yaptı ?” diye sorduklarında, hiç birimizin ismini vermez, dayağı kendi yerdi. Hani Hababam Sınıfında unutulmaz külyutmazın kopya çekilmesin diye sıraların üzerine çıktığı efsane bir sahne vardır. Aynısını yaşadık biz. “Arşimet” lakaplı uzun boylu Fen hocamız vardı, yazılı olduğunda sıraların üzerinde dolaşırdı. Kafası tavana vuracak diye çok korkardık. Hababam Sınıfı’yla bir başka benzerlik, sınıftaki kız öğrenci sayısıyla ilgiliydi. Tıpkı Hababam sınıfında olduğu ilk 2 yıl tüm sınıf erkek öğrenciydi, son sınıfta 4 kız geldi. Derbentli Şermin Akar(TBMM Başkan Vekili Haydar Akar’ın kardeşi) ile Şennur Karabakkal’ı hatırlıyorum, diğer ikisinin adını unuttum. Sınıfın en çalışkanı Sarımeşe’den gelen Efkan Eren’di. Herkes için çok zor olan, o ders hiç gelmesin dediği matematiğe benim ilgim, sevgim vardı. Sene sonu sınıfın büyük bölümü matematikten kırık not alırken, ben geçerdim. Bu tamamen öğretmenden, dersi derste dinlemekten kaynaklıydı.

ÜNİVERSİTEYİ BİTİREN BİR TEK O

O zamanlar köylerdeki okullarda eğitim düzeyi çok düşüktü, öğretmen eksiği vardı. Bizde öyle zeki, çalışkan değildik. Dersler genelde boş geçerdi. Sınıfı geçerdik geçmesine ama doğru dürüst bir şey öğrenemezdik. Mezun olduk, İzmit’e liseye geldik, hiç unutmam ilk dönem 13 dersin 10’u zayıftı. Din, beden ve müzikten geçmiştim! Sadece ben değil, Derbent’ten mezun olup benim gibi liseyi okumak isteyen tüm arkadaşlarım için aynı durum geçerliydi. Ben lise 1’i iki sene okudum, geçemeyince tasdikname aldım. Çoğu arkadaşım da benim gibiydi. Liseyi bitiren bir iki kişi çıkmıştır. Üniversiteyi hiç sormayın zaten. Bildiğim, duyduğum içimizden 1 kişi üniversite sınavını kazandı, öğretmen oldu. Hababam Sınıfının ilk mezunu Ahmet’ti ya, bizim sınıftaki karşılığı Hüsnü Çalık’tı. Aslında o da lise 1’de zorlanmış ama sonra başta babasının büyük desteği olmak üzere ek ders falan derken hızını alamamış, üniversiteyi bitirip tıpkı Hababam Sınıfı’ndaki Ahmet gibi öğretmen olmuş. Halen Kartepe’de Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi’nde tarih öğretmenliği yapıyor.

42 YIL SONRA BULUŞTUK

Tam 42 yıl sonra geçen hafta sonu buluştuk sevgili Hüsnü Çalık’la. Önce evinin önündeki verandada çaylarımızı içtik, eşinin hazırladığı kekleri yedik sonra bizim mekan Maşukiye’ye Güntepe Pastanesi’ne gelip sohbetimizi sürdürdük. Öğlen saatlerinde başlayan birlikteliğimiz akşam ezanına yakın sona erdi. Yıllar sonra buluşunca doyamadık birbirimize. Fotoğrafları facebook sayfamdan paylaşınca, yakınlarda oturan o dönemdeki sınıf arkadaşlarımızdan bazıları, “Bize niye haber vermediniz ?” diye sitem ettiler. Sohbet sırasında kararlaştırdık, kısmetse ağustos sonu eylül başı gibi 1980 Derbent Ortaokulu mezunları olarak bir araya geleceğiz. Tabi, iletişim halinde olduğumuz Melahat Kalander, Işık Karakurt, Ercan Özkan ve Sıtkı Koçak öğretmenlerimizi de davet edeceğiz.

Aradan kaç yıl geçerse geçsin okul yılları unutulmaz. Bildiğim kadarıyla müdürümüz Hüseyin Odabaş, iş bilgisi öğretmenimiz Faik Hoca, külyutmaz hocamız, teneffüslerde uğrak yerimiz olan baklalın sahibi İlyas Amca(Yılmaz) yıllar önce hakkın rahmetine kavuştu. Bilmediğim, duymadığım da vardır. Ebediyete göçenlere gani gani rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum.