Kullar 1975 Spor, Bahçecik’i yendi

SEYMEN KARŞIYASPOR İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Başiskele takımlarının yer aldığı F Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Seymen Karşıya, çarşamba akşamı grupta puanı bulunmayan Anadolu 1071 Spor ile 1-1 berabere kaldı, ilk kez puan kaybı yaşadı. Bu grupta bir diğer maçta Kullar 1975 Spor, Bahçecikspor’u 3-0 yendi, puanını 16’ya çıkardı. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu haftayı bay geçen Başiskele Belediyespor ile puan farkını ikiye indirdi. Haftanın en çekişmeli maçı ise Yuvacıkspor ile A.Yeniköyspor arasında oynandı. Başiskele Stadı’ndaki maçı A.Yeniköyspor 4-3 kazandı.
U-11 LİGİ F GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Bahçecikspor: 0 Kullar 1975 Spor: 3
Kullarspor: 1 Damlarspor: 5
S.Karşıyaka: 1 Anadolu 1071 Spor: 1
Yuvacıkspor: 3 A.Yeniköyspor: 4
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.