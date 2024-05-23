Kullar 1975 Spor, Bahçecik’i yendi

SEYMEN KARŞIYASPOR İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Başiskele takımlarının yer aldığı F Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Seymen Karşıya, çarşamba akşamı grupta puanı bulunmayan Anadolu 1071 Spor ile 1-1 berabere kaldı, ilk kez puan kaybı yaşadı. Bu grupta bir diğer maçta Kullar 1975 Spor, Bahçecikspor’u 3-0 yendi, puanını 16’ya çıkardı. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu haftayı bay geçen Başiskele Belediyespor ile puan farkını ikiye indirdi. Haftanın en çekişmeli maçı ise Yuvacıkspor ile A.Yeniköyspor arasında oynandı. Başiskele Stadı’ndaki maçı A.Yeniköyspor 4-3 kazandı.



U-11 LİGİ F GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-S. Karşıyakaspor 7 6 1 0 27 1 19 2-Başiskele Belediye 7 6 0 1 39 3 18 3-Kullar 1975 Spor 7 5 1 1 24 5 16 4-A.Yeniköyspor 7 4 0 3 24 28 12 5-Yuvacıkspor 7 3 1 3 19 23 10 6-Damlarspor 7 3 0 4 19 15 9 7-Bahçecikspor 7 2 0 5 17 25 6 8-Kullarspor 8 1 0 7 9 37 6 9-Anadolu 1071 Spor 7 0 1 6 5 45 1

TOPLU SONUÇLAR

Bahçecikspor: 0 Kullar 1975 Spor: 3

Kullarspor: 1 Damlarspor: 5

S.Karşıyaka: 1 Anadolu 1071 Spor: 1

Yuvacıkspor: 3 A.Yeniköyspor: 4