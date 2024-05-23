Eski sevgilinin dükkanına ateş açtı

Olay, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağında bulunan bir fotoğrafçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve S.K.’ın birlikte işlettiği fotoğrafçı dükkanına gelen C.K. (30) yanında getirdiği pompalı tüfekle küfürler ederek ateş açtı. Olayda saçmaların hedefi olan E.K.B. (18) T.S. (36) yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ateş açan C.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara bindirilen 2 yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durularının ağır olduğu öğrenildi.
C.K.’nın eski sevgilisi olduğu belirlenen M.E. ile husumetli olduğu öğrenilirken, M.E.’nin yeni bir erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle dükkana ateş açtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.
Öte yandan saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.