Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Kara yolunun Düzce kesiminde kalan Bakacak, Kaynaşlı, Karanlıkdere ile Bolu geçişindeki Elmalık mevkilerinde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.
Sağanağın etkili olduğu kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde de bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Belediye ekipleri de caddelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.