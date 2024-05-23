1461 Trabzon ile Iğdır avantajlı

RÖVANŞ MAÇLARI PAZARTESİ GÜNÜ
Amed Sportif ve Erokspor’un ardından önümüzdeki sezon 1.Lig’de mücadele edecek üçüncü ve son takımın belirleneceği 2.Lig Play-Off’ta 3.tur ilk maçları öncesi gün oynandı. Kocaelispor’un kiralık futbolcusu Atabey Çiçek ile eski futbolcularından Ali Han Tunçer’in ilk 11’de sahaya çıktığı maçta 1461 Trabzon, Van FK’yı 2-0 yenerek final adına önemli bir avantaj elde etti. Mesut Özdemir ile Hasan Hatipoğlu’nun ilk tertipte yer aldığı maçta ise Iğdır FK, Fırat Gül yönetimindeki Kastamonuspor’a 2-1 üstünlük sağladı. Karadeniz ekibinde Yalçın, Yiğitali, Samet Ali ve Okan ilk 11’de oynadı. 2-0 geriye düşen Kastamonuspor’un tek golünü atan Samet Ali son dakikalarda kırmızı kart gördü. Rövanş maçları pazartesi günü oynanacak ve finalistler belli olacak. Finali kazanan adını 1.Lig’e yazdıracak, Kocaelispor’un rakibi olacak.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.