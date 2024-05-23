Taraftar avantajını kullanamadık

GÖZTEPE’DEN SONRA İKİNCİ TAKIM

Geride bıraktığımız sezon Trendyol 1.Ligi’nde Göztepe’den sonra en yüksek taraftar ortalamasına oynayan, arkasına 12’inci adamın ciddi desteğini alan takımdık. Bunun iç saha maçında avantaja dönüşmesi bekleniyordu ancak hiç öyle olmadı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz taraftar avantajını kullanamadı, kendi sahasında 5 yenilgi ve 3 beraberlikle tam 21 puan kaybetti. Bu kötü performans da takımı hedeften uzaklaştırdı.

30 PUAN ALDIK, 21 PUAN KAYBETTİK

Geride kalan sezonu altıncı bitiren Kocaelispor iç ve dış saha puan durumunda da altıncı sırada yer aldı. Temsilcimiz özellikle evinde çok fazla puan kaybı yaptı. 17 maça çıkan Körfez 9 maçı kazandı, 8’ini kazanamadı. Kazanılan puan 30, kaybedilen ise 21 puandı. Kalabalık ve coşkulu taraftar desteğini arkasına alma gibi önemli bir avantajı bulunan Yeşil-Siyahlı ekibimiz evinde Manisa FK, Ümraniye, Şanlıurfa, Tuzlaspor ve Sakaryaspor’a kaybetti.

İÇERDE EN ÇOK GOL YİYEN 5’İNCİ TAKIMIZ

İçerde puan ortalamamız 1.7 olarak gerçekleşti. Temsilcimizin iç sahada en dikkat çeken istatistiği çok gol yemesi. Bodrum FK 7 golle ilk sırada yer alırken, temsilcimiz 22 golden sondan beşinci oldu. Kocaelispor deplasmanda 17 maçın 7’sini kazanıp 10’unda üç puan yüzü görmedi. Dış sahada 25 puan toplayan Yeşil-Siyahlı ekibimizin kaybı ise 26 oldu. Temsilcimizin deplasmandaki puan ortalaması 1.4 olarak gerçekleşti.

Fotoğraflar: Hulusi Özdilek

İÇ SAHA MAÇLARIMIZ:

0-2 MANİSA FK

3-2 ALTAY

2-1 BOLUSPOR

3-0 KEÇİÖRENGÜCÜ

1-1 ERZURUMSPOR FK

2-2 GENÇLERBİRLİĞİ

2-1 AHLATCI ÇORUM FK

0-3 ÜMRANİYESPOR

1-1 BODRUM FK

2-1 EYÜPSPOR

1-0 ADANASPOR A.Ş.

0-1 ŞANLIURFASPOR

1-2 TUZLASPOR A.Ş.

3-2 GÖZTEPE A.Ş.

2-0 GİRESUNSPOR

3-1 BANDIRMA SPOR

0-2 SAKARYASPOR A.Ş.

TRENDYOL 1.LİG İÇ SAHA PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR 17 13 1 3 37 11 40

2.BODRUM FK 17 10 5 2 28 7 35

3.GÖZTEPE A.Ş. 17 10 4 3 32 8 34

4.SAKARYASPOR A.Ş. 17 10 4 3 27 14 34

5.ERZURUMSPOR FK 17 9 5 3 21 14 32

6.KOCAELİSPOR 17 9 3 5 26 22 30

7.BOLUSPOR 17 9 3 5 21 20 30

8.AHLATCI ÇORUM FK 17 8 4 5 27 19 28

9.GENÇLERBİRLİĞİ 17 7 6 4 19 15 27

10.MANİSA FUTBOL KUL17 6 7 4 23 17 25

11.ÜMRANİYESPOR 17 7 4 6 20 18 25

12.TEKSÜT BANDIRMA 17 6 6 5 27 18 24

13.ADANASPOR A.Ş. 17 6 4 7 15 21 22

14. KEÇİÖRENGÜCÜ 17 5 4 8 21 25 19

15.TUZLASPOR A.Ş. 17 4 7 6 18 25 19

16. ŞANLIURFASPOR 17 4 5 8 14 16 17

17.ALTAY 17 4 2 11 9 35 14

18.BITEXEN GİRESUNSPOR17 1 3 13 5 30 6

TRENDYOL 1.LİG DEPLASMAN PUAN DURUMU

1.GÖZTEPE A.Ş. 17 11 3 3 28 12 36

2.EYÜPSPOR 17 11 2 4 40 20 35

3.AHLATCI ÇORUM FK 17 8 4 5 28 17 28

4.TEKSÜT BANDIRMA 17 7 5 5 22 14 26

5.SAKARYASPOR A.Ş. 17 7 5 5 23 21 26

6.KOCAELİSPOR 17 7 4 6 22 19 25

7.GENÇLERBİRLİĞİ 17 6 6 5 20 18 24

8.BOLUSPOR 17 6 5 6 12 15 23

9.BODRUM FK 17 5 7 5 15 15 22

10. ŞANLIURFASPOR 17 5 6 6 18 21 21

11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ17 5 6 6 13 18 21

12.TUZLASPOR A.Ş. 17 5 4 8 17 22 19

13.ÜMRANİYESPOR 17 5 3 9 20 29 18

14.ADANASPOR A.Ş. 17 5 2 10 13 24 17

15.MANİSA FUTBOL KUL17 3 6 8 17 23 15

16.ERZURUMSPOR FK 17 3 6 8 9 20 15

17.ALTAY 17 1 2 14 7 41 5

18.BITEXEN GİRESUNSPOR17 1 1 15 11 41 4

Kaynak: Spor servisi