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23 May 2024 - 21:14- Spor G:

Taraftar avantajını kullanamadık

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1.Lig’de geçen sezon Göztepe’den sonra en yüksek taraftar ortalamasına oynayan, arkasına 12’nci adamının güçlü desteğini alan takımdık. Ancak gelin görün ki, taraftar avantajını kullanamadık. İçerde tam 21 puan kayıp verdik. Ki, bu kayıplar bizi hedeften uzaklaştırdı.

Taraftar avantajını kullanamadık mask
Taraftar avantajını kullanamadık
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GÖZTEPE’DEN SONRA İKİNCİ TAKIM

Geride bıraktığımız sezon Trendyol 1.Ligi’nde Göztepe’den sonra en yüksek taraftar ortalamasına oynayan, arkasına 12’inci adamın ciddi desteğini alan takımdık. Bunun iç saha maçında avantaja dönüşmesi bekleniyordu ancak hiç öyle olmadı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz taraftar avantajını kullanamadı, kendi sahasında 5 yenilgi ve 3 beraberlikle tam 21 puan kaybetti. Bu kötü performans da takımı hedeften uzaklaştırdı. 

30 PUAN ALDIK, 21 PUAN KAYBETTİK

Geride kalan sezonu altıncı bitiren Kocaelispor iç ve dış saha puan durumunda da altıncı sırada yer aldı. Temsilcimiz özellikle evinde çok fazla puan kaybı yaptı. 17 maça çıkan Körfez 9 maçı kazandı, 8’ini kazanamadı. Kazanılan puan 30, kaybedilen ise 21 puandı. Kalabalık ve coşkulu taraftar desteğini arkasına alma gibi önemli bir avantajı bulunan Yeşil-Siyahlı ekibimiz evinde Manisa FK, Ümraniye, Şanlıurfa, Tuzlaspor ve Sakaryaspor’a kaybetti.

Taraftar avantajını kullanamadık

İÇERDE EN ÇOK GOL YİYEN 5’İNCİ TAKIMIZ

 İçerde puan ortalamamız 1.7 olarak gerçekleşti. Temsilcimizin iç sahada en dikkat çeken istatistiği çok gol yemesi. Bodrum FK 7 golle ilk sırada yer alırken, temsilcimiz 22 golden sondan beşinci oldu. Kocaelispor deplasmanda 17 maçın 7’sini kazanıp 10’unda üç puan yüzü görmedi. Dış sahada 25 puan toplayan Yeşil-Siyahlı ekibimizin kaybı ise 26 oldu. Temsilcimizin deplasmandaki puan ortalaması 1.4 olarak gerçekleşti.

 Fotoğraflar: Hulusi Özdilek

İÇ SAHA MAÇLARIMIZ:

                0-2         MANİSA FK

              3-2           ALTAY  

                2-1         BOLUSPOR        

              3-0           KEÇİÖRENGÜCÜ             

                1-1         ERZURUMSPOR FK

                2-2         GENÇLERBİRLİĞİ             

                2-1         AHLATCI ÇORUM FK     

                0-3         ÜMRANİYESPOR            

                1-1         BODRUM FK     

                2-1         EYÜPSPOR

                1-0         ADANASPOR A.Ş.           

                0-1         ŞANLIURFASPOR            

                1-2         TUZLASPOR A.Ş.             

                3-2         GÖZTEPE A.Ş.   

                2-0         GİRESUNSPOR 

                3-1         BANDIRMA SPOR           

                0-2         SAKARYASPOR A.Ş.

 

 

 

TRENDYOL 1.LİG İÇ SAHA PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR                   17              13           1             3             37           11           40

2.BODRUM FK               17              10           5             2             28           7             35

3.GÖZTEPE A.Ş.                               17            10           4             3             32           8             34

4.SAKARYASPOR A.Ş.    17           10           4             3             27           14           34

5.ERZURUMSPOR FK     17           9             5             3             21           14           32

6.KOCAELİSPOR                             17             9             3             5             26           22           30

7.BOLUSPOR                   17             9             3             5             21           20           30

8.AHLATCI ÇORUM FK   17           8             4             5             27           19           28

9.GENÇLERBİRLİĞİ          17           7             6             4             19           15           27

10.MANİSA FUTBOL KUL17         6             7             4             23           17           25

11.ÜMRANİYESPOR       17           7             4             6             20           18           25

12.TEKSÜT BANDIRMA   17         6             6             5             27           18           24

13.ADANASPOR A.Ş.      17           6             4             7             15           21           22

14. KEÇİÖRENGÜCÜ       17           5             4             8             21           25           19

15.TUZLASPOR A.Ş.        17           4             7             6             18           25           19

16. ŞANLIURFASPOR      17           4             5             8             14           16           17

17.ALTAY                           17             4             2             11           9             35           14

18.BITEXEN GİRESUNSPOR17    1             3             13           5             30           6

 

 

TRENDYOL 1.LİG DEPLASMAN PUAN DURUMU

1.GÖZTEPE A.Ş.                             17              11           3             3             28           12           36

2.EYÜPSPOR                    17             11           2             4             40           20           35

3.AHLATCI ÇORUM FK   17           8             4             5             28           17           28

4.TEKSÜT BANDIRMA    17           7             5             5             22           14           26

5.SAKARYASPOR A.Ş.    17           7             5             5             23           21           26

6.KOCAELİSPOR                             17             7             4             6             22           19           25

7.GENÇLERBİRLİĞİ          17           6             6             5             20           18           24

8.BOLUSPOR                   17             6             5             6             12           15           23

9.BODRUM FK                 17            5             7             5             15           15           22

10. ŞANLIURFASPOR      17           5             6             6             18           21           21

11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ17                5             6             6             13           18           21

12.TUZLASPOR A.Ş.        17           5             4             8             17           22           19

13.ÜMRANİYESPOR       17           5             3             9             20           29           18

14.ADANASPOR A.Ş.      17           5             2             10           13           24           17

15.MANİSA FUTBOL KUL17         3             6             8             17           23           15

16.ERZURUMSPOR FK   17           3             6             8             9             20           15

17.ALTAY                            17            1             2             14           7             41           5

18.BITEXEN GİRESUNSPOR17    1             1             15           11           41           4

Kaynak: Spor servisi

# kocaelispor, Körfez

23 May 2024 - 21:14 Kocaeli- Spor --- Okunma

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