Kumla Deresi’nde ölü balıklar görülüyor

Gazetemize ulaşan vatandaşlar, “Yaklaşık bir haftadır Kumla Deresi 42 Evler Mevkii’nde ölü balıklar görülmeye başlandı. Fabrika atıkları ve gider sularının oluşturduğu pis kokular çevreye yayılıyor. Ayrıda derenin bir tarafında koruma bandı olmadığı için çocuk ve yetişkinlerin dereye düşme tehlikesi bulunuyor. Derenin temizlenmesi ve bant çekilmesi konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz.” diye ihbarda bulundular.