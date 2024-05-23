Derbent Ortaokulu yıldız kız bocce takımı Marmara bölge şampiyonu oldu

Bu arada Volo müsabakalarında Derbent Ortaokulu sporcusu Yağmur Yavuz da üçüncülük derecesi yaptı. Yağmur Yavuz ilimiz Aydın’da yapılacak Türkiye finallerinde temsil edecek. Okul müdürü Ethem Nuri Tuncer de müsabakaları takip etti, öğrencilerine destek oldu. Tuncer bölge şampiyonu olan öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmenini kutladı. Ethem Nuri Tuncer finallerde iyi bir derece elde edeceklerine inandığını söyledi.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.