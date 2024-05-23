Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 24 Mayıs 2024 Cuma günü Kocaeli’nin Dilovası, Gebze, Çayırova, Kandıra, İzmit, Kartepe, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|60022
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KARGALI
|3941., GÖLCÜK CD., İsimsiz57, OKÇULAR SK.
|24.05.2024
|09:00
|15:00
|60128
|KOCAELİ
|GEBZE
|YENİKENT
|2476. SK., 2483. SK.
|24.05.2024
|08:30
|10:00
|60129
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK
|253. SK., 260., 260. SK., 261. SK., 261/1., 261/1. SK., 261/2., 261/2. SK., 261/3. SK., 265/1. SK., 265/2. SK., 265/3. SK., 274. SK., 336., 344/2., 344/2. SK., 344/3. SK., 361., 361. SK., 365., 365. SK., 370. SK., 371. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., RAHMİ DİBEK CD.
|24.05.2024
|10:00
|12:00
|60130
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK
|226. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 230/1. SK., 232., 232. SK., 234. SK., 236/1., 236/1. SK., 238/4. SK., 240., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/2. SK., 240/3., 240/3. SK., ERTUĞRUL GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., UGUR MUMCU, UGUR MUMCU CD., UĞUR MUMCU CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD.
|24.05.2024
|13:00
|16:00
|60211
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK, KIZILCAPINAR
|BAL SK., FETHİ AŞKIN CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KIZILTUĞ SK., KİRAZLIK SK., KUTAY SK., KÜME EVLER SK., MİRAÇ SK., ORUÇ SK., TEKKELI, TEKKELİ KÜME EVLER, YENİCE SK., YUSUF HOCA, YUSUF HOCA SK.
|24.05.2024
|09:00
|15:30
|60241
|KOCAELİ
|İZMİT
|GÖKÇEÖREN, TOPÇULAR
|ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANBABA CD., TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK
|24.05.2024
|09:00
|17:00
|60242
|KOCAELİ
|İZMİT
|BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN, KULMAHMUT, ŞAHİNLER
|AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖĞÜRGEN SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHPAZLAR MEVKII, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHPAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKII, YUKARI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER
|24.05.2024
|09:00
|15:30
|60243
|KOCAELİ
|İZMİT
|BULDUK, ÇAGIRGAN, ÇAĞIRGAN, FETHİYE
|BULDUK MERKEZ MEVKII, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FETHIYE MERKEZ MEVKII, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCALAR MEVKII, HOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKII, ULUPINAR MEVKİİ KÜME EVLER
|24.05.2024
|10:00
|11:00
|60244
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ
|ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALYILDIZ SK., ANKARA.., ANKARA.. CD., ASYALI SK., AYBAHAR SK., AYDEMİR SK., AYDOĞAN SK., AYDOĞDU SK., AYIŞIĞI SK., AYSU SK., AYŞİN SK., AYYILDIZ, BARIŞÇI SK., BELEMIR, BELEMİR SK., CEYHAN SK., CUMHURİYET. CD., DARI SK., DEMİRÖZ CD., DOGANLAR, DOĞANLAR. SK., ECE SK., ERAY SK., ERGİN SK., FESTİVAL SK., FIDANCIK, FİDANCIK SK., GÜNGÖR, GÜNGÖR SK., İNEGÖL CD., KALKANDERE SK., KANUNİ SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MILLET, MİLLET CD., MUMCU SK., REYHANLI SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SEHITLER, SEYHAN SK., SÖĞÜTLER SK., ŞAMDAN SK., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ CD., ŞEHİTLER CD., ŞENGÜL SK., ULUS, ULUS CD., ULUSOY SK., YENİ CAMİ SK.
|24.05.2024
|09:00
|11:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.