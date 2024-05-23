Dereler ve mahalleler sineklere karşı ilaçlanmalı

Vatandaşlar son günlerde mahallelerde ve evlerde ortaya çıkan sinekler için belediyelerin ilaçlama yapmasını istiyor. Ayrıca derelerin bulunduğu bölgelerde de yürüyüşe çıkan vatandaşlar sineklerden rahatsız olduklarını ifade etti. Vatandaşlar dereler için de Devlet Su İşleri ve İSU'nun bu konuya bir an önce çözüm sunması gerektiğini ifade ettiler.