Kan donduran olay: Silahla vurulmuş 3 ceset bulundu

Olay, Sumbas’ın Gaffarlı köyü Şırnak mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Silahla vurulmuş olan bir şahsın ev çevresinde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler; ev içerisinde 2, çevredeyse 1 şahsın cesediyle karşılaştı. Şahısların kimlik tespitinde; 46 yaşındaki Yusuf Özerli, eşi 41 yaşındaki Şadiye Özerli ve kayınbiraderi Hacı Ahmet Cengiz olduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.