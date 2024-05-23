Şemsiyelerinizi unutmayın: Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Sosyal medya hesabından 7 günlük hava durumu tahminlerinin yer aldığı paylaşımda, "(24 - 30 Mayıs 2024) Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

MARMARA'NIN DOĞUSU VE KARADENİZ

Öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu ( Sakarya ve Bilecik il geneli, Kocaeli ve Bursa’nın doğusu), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale), Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük illeri ile Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimleri) ile Çorum’un batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi