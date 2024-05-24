İzmit Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık

Mükellefler, vergi borçlarının taksitlerini İzmit Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne, Kaymakamlık (Bekirpaşa), Mevlana Kültür Merkezi ve Kuruçeşme Hizmet Binasında bulunan veznelere yatırabilecek. Yoğunluk yaşanmaması adına vezneler hafta sonu 08.30-17.30 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar vergi ödemelerini Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 1650 01 IBAN numaralı hesaba ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile de yatırabilecekler. Vatandaşlar ayrıca internet ortamında www.izmit.bel.tr adresine girerek Borç Sorgulama ve Tahsilat işlemlerinden ödeme yapma imkanına sahip.