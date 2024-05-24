Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim üyeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden oluşan konserde birçok yöreden eserler seslendirildi. Konserde Doç. Kenan Serhat İnce solist , Öğr. Gör. Nurten YILMAZ vurmalı çalgılar, Doç. Dr. Alper Börekçi bağlama, Dr. Öğr. Üy. Barış Yaşayancan üflemeli çalgılar ve Dr. Öğr. Üy. Avşar Yengin bas gitar icra etti. Konsere Kocaeli Üniversitesi Müdürü Prof. Enver Mete Aslan ve öğretim elemanları katıldı
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KOÜ Devlet Konservatuvarında Türk Halk Müziği konseri hazırlığı
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Atatürk Konser Salonu’nda 20 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 'de KOÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Başkanı Doç. Kenan Serhat İnce’nin düzenlediği Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.