Üst geçit altındaki çöpler unutuldu

Duyarlı vatandaşlar, “Çöpler 4 gündür burada duruyor. Siyah bir poşete çevre kirliliği olmasın diye toplanmış fakat buradan alınmamış. Sokak hayvanları da gelerek çöpleri parçalamışlar. Çöpler alınmadıktan sonra toplamanın ne anlamı bulunuyor. Ekiplerin bu konuda daha dikkatli olmasını istiyoruz.” dediler.