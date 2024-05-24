Mehmet Ali Paşa Eren Sokak çöp konteynerleri nerede?

Caddenin yenilenmesi esnasında kaldırılan çöp kutuları karşı tarafta yer alan bir binanın bitişiğe konuldu. Fakat belli bir süre çöp konteynerleri buradan da kaldırıldı. Vatandaşlar çöp konteynerlerinin kaldırılması sonrasında eskiden konteynerlerin bulunduğu alan olan kültür merkezinin arka sokağına çöplerini bırakmaya başladı. Bölge sakinleri İzmit Belediyesi’nin kaldırdığı çöp konteynerleri yerine konulmasını acilen talep etti. Çöp konteynerlerinin getirilmesi sonrasında da düzenli olarak bu çöplerin alınması ve dezenfekte edilmesini istiyor.