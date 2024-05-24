Mehmet Ali Paşa Eren Sokak çöp konteynerleri nerede?

Caddenin yenilenmesi esnasında kaldırılan çöp kutuları karşı tarafta yer alan bir binanın bitişiğe konuldu. Fakat belli bir süre çöp konteynerleri buradan da kaldırıldı. Vatandaşlar çöp konteynerlerinin kaldırılması sonrasında eskiden konteynerlerin bulunduğu alan olan kültür merkezinin arka sokağına çöplerini bırakmaya başladı. Bölge sakinleri İzmit Belediyesi’nin kaldırdığı çöp konteynerleri yerine konulmasını acilen talep etti. Çöp konteynerlerinin getirilmesi sonrasında da düzenli olarak bu çöplerin alınması ve dezenfekte edilmesini istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.