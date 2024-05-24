Evden 300 bin TL'lik hırsızlığa karışan 3 şüpheli yakalandı

4 Ocak Pazartesi günü Kandıra ilçesinde evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyaları ve nakit para çalınmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.Ş., F.K. ve Y.Ş. isimli şüpheliler dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.