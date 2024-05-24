Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Tavuk eti fiyat artışının sebebi ihracat değil

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez, son dönemde beyaz et üretiminde yaşanan gelişmeler ve Kocaelili üreticilerin yaşadığı sorunlar hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Sönmez “Tavuk eti fiyatının artmasının sebebi ihracat değil” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Tavuk eti fiyat artışının sebebi ihracat değil mask
Tavuk eti fiyat artışının sebebi ihracat değil
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÜRETİM DÖNEMİ SAYIMIZ 5’E DÜŞECEK

Beyaz et fiyatlarının artması üzerine Ticaret Bakanlığı İran’a yapılan tavuk eti ihracatında kısıtlamaya gitti. İhracat kısıtlamasıyla birlikte ülke dışına giden tavuk etinin ülke içerisine kalması, tavuk etinde fiyatların aşağıya gelmesi hedefleniyor. Kararla ilgili Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez konuştu. Sönmez “İhracat kısıtlaması kanatlı hayvan eti üreticilerini çok fazla etkileyecek. Kısıtlama kararıyla tavuk eti markaları biz üreticilerden, üretimimizi kısmamızı istedi. Tavuk eti üreticileri olarak bir yılda 6 dönem üretim yapıyoruz, markaların bizden üretimi kısmasını istemesiyle bu 5’e düşecek.

Tavuk eti fiyat artışının sebebi ihracat değil

8 MİLYON ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR

Bu üreticinin zarar görmesine neden olacak. Bugün Kocaeli’de bize kayıtlı 235 üretici var, 8 milyon üretim kapasitemiz var ve bu rakamla Türkiye sekizincisiyiz. Son yıllarda olduğumuz sıra düşüyor, daha önce altıncı sıradaydık. Düşüşüm sebebi Kocaeli’de artan arsa fiyatlarıyla birlikte tesis kurulum maliyetlerinin artması. Kocaeli’den ayrılanlar Bilecik başta olmak üzere başka şehirlere gitti. Son yıllarda Kocaeli’de yeni bir tesis kuran yok. Bugün 25 milyon TL bir tesisin kurulum ücreti. Üreticilerimizi son yıllarda artan işçi maliyetleri, yakacak, elektrik ve su maliyetleri zorluyor.

YÜZDE 5 İMAR VE İHRACAT KISITLAMASI ZORLUYOR

Kentten giden üreticilerin de kalan üreticilerin de en büyük sorunu tarım arazilerine verilen yüzde 5 imar hakkı. Üreticiler bir yere üretim tesisi kurmak istediğinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden izinlerle ÇED Raporu alıyoruz ama tesislerimizin sınır boylarına yüzde 5 imar hakkıyla evler yapılıyor. Daha sonra bu evlerde oturanlar ‘Koku geliyor’ diyerek bizi şikâyet ediyor. Üretim tesislerimiz çevresine evler yapılırken, evi yapanlardan bölgedeki tesisi kabul ettiklerine dair imza alınmalı. Üreticiler enflasyon ve ekonomik şartlar altında ezilirken bir de yüzde 5 imar ve ihracat kısıtlaması zorluyor.

FİYATLARIN AŞAĞIYA GELMESİ PEK MÜMKÜN DEĞİL

Sıkıntılar çözülmediğinde sektörden çıkışlar artabilir, üretim düşebilir. Bu da fiyatları arttırır. İhracat kısıtlaması, tavuk eti üretimin düşürülmesi talebi fiyat artışını getirir. Artış temmuz sonu ağustos başı gibi görülür. Artışı önlemek için kısıtlamasından vazgeçilmeli. Kısıtlamanın kalkması üreticinin rahatlaması ve üretime devam etmesi demek. Vazgeçilmezse Ankara’da genel merkezimiz öncülüğünde miting yapılacak, biz de katılacağız. Kısıtlama kalkmadığında bir pazarı kaybedeceğiz. Fiyatların aşağıya gelmesi pek mümkün değil. İhracat kısıtlaması ile birlikte dışarıya giden tavuk içte vatandaşa gelmeyecektir.

TAVUK ETİNDE KİLO FİYATININ 200 TL OLMASI GEREKİYOR

Önümüz turizm sezonu, kısıtlama sebebiyle elde kalan ürün turizmde eritilecek. Piyasanın mesela günlük 1 milyon tavuk ihtiyacı var, bu zaten üretiliyor ama bunun üzerinde bir üretim yok. Maliyetler çok yüksek olduğu için günlük ihtiyacın üzerinde tavuk üretimi yapılmıyor. Beyaz etin referansı kırmızı ettir. Kırmızı et referans alındığında tavuk etinde kilo fiyatının 200 TL olması gerekiyor ama 100 TL’de kaldı. Üretim yapılamaması noktasına geldiğimizde fiyatlar çok daha fazla artacak. İç piyasada tavuk fiyatının artmasının sebebi ihracat değil. Markalar istediği fiyattan satış yapamazsa üretimi de istemez” dedi.

# Kocaeli, Türkiye, yeni, VAR, Büyükşehir

24 May 2024 - 09:01 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.041.032 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Jjbhj67-- - Tavuk eti fiyatının artmasının sebebi ihracat değil o zaman ithalatır. . Tabii ihracata tatlı kar var ayrıca iç pazar fiyatlarını da arttırmak kolaylaştırır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mayıs 11:28

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK FABRİKA PERSONELİ ARANIYOR

Bünyemizde kadrolu çalıştırılmak üzere ERKEK FABRİKA PERSONELİ aranıyor. *20.000 TL maaş *Dolgun prim *Servis *Kaliteli yemek *Mesai yapmak serb...

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

HALDIZ İNŞAAT’A KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

*E sınıfı sürücü belgesi, SRC 4, psikoteknik ve dijital sürücü kartına sahip, *En az iki yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olan Başvuru: 0262 349 66 58...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL