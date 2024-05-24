Tavuk eti fiyat artışının sebebi ihracat değil

ÜRETİM DÖNEMİ SAYIMIZ 5’E DÜŞECEK

Beyaz et fiyatlarının artması üzerine Ticaret Bakanlığı İran’a yapılan tavuk eti ihracatında kısıtlamaya gitti. İhracat kısıtlamasıyla birlikte ülke dışına giden tavuk etinin ülke içerisine kalması, tavuk etinde fiyatların aşağıya gelmesi hedefleniyor. Kararla ilgili Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez konuştu. Sönmez “İhracat kısıtlaması kanatlı hayvan eti üreticilerini çok fazla etkileyecek. Kısıtlama kararıyla tavuk eti markaları biz üreticilerden, üretimimizi kısmamızı istedi. Tavuk eti üreticileri olarak bir yılda 6 dönem üretim yapıyoruz, markaların bizden üretimi kısmasını istemesiyle bu 5’e düşecek.

8 MİLYON ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR

Bu üreticinin zarar görmesine neden olacak. Bugün Kocaeli’de bize kayıtlı 235 üretici var, 8 milyon üretim kapasitemiz var ve bu rakamla Türkiye sekizincisiyiz. Son yıllarda olduğumuz sıra düşüyor, daha önce altıncı sıradaydık. Düşüşüm sebebi Kocaeli’de artan arsa fiyatlarıyla birlikte tesis kurulum maliyetlerinin artması. Kocaeli’den ayrılanlar Bilecik başta olmak üzere başka şehirlere gitti. Son yıllarda Kocaeli’de yeni bir tesis kuran yok. Bugün 25 milyon TL bir tesisin kurulum ücreti. Üreticilerimizi son yıllarda artan işçi maliyetleri, yakacak, elektrik ve su maliyetleri zorluyor.

YÜZDE 5 İMAR VE İHRACAT KISITLAMASI ZORLUYOR

Kentten giden üreticilerin de kalan üreticilerin de en büyük sorunu tarım arazilerine verilen yüzde 5 imar hakkı. Üreticiler bir yere üretim tesisi kurmak istediğinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden izinlerle ÇED Raporu alıyoruz ama tesislerimizin sınır boylarına yüzde 5 imar hakkıyla evler yapılıyor. Daha sonra bu evlerde oturanlar ‘Koku geliyor’ diyerek bizi şikâyet ediyor. Üretim tesislerimiz çevresine evler yapılırken, evi yapanlardan bölgedeki tesisi kabul ettiklerine dair imza alınmalı. Üreticiler enflasyon ve ekonomik şartlar altında ezilirken bir de yüzde 5 imar ve ihracat kısıtlaması zorluyor.

FİYATLARIN AŞAĞIYA GELMESİ PEK MÜMKÜN DEĞİL

Sıkıntılar çözülmediğinde sektörden çıkışlar artabilir, üretim düşebilir. Bu da fiyatları arttırır. İhracat kısıtlaması, tavuk eti üretimin düşürülmesi talebi fiyat artışını getirir. Artış temmuz sonu ağustos başı gibi görülür. Artışı önlemek için kısıtlamasından vazgeçilmeli. Kısıtlamanın kalkması üreticinin rahatlaması ve üretime devam etmesi demek. Vazgeçilmezse Ankara’da genel merkezimiz öncülüğünde miting yapılacak, biz de katılacağız. Kısıtlama kalkmadığında bir pazarı kaybedeceğiz. Fiyatların aşağıya gelmesi pek mümkün değil. İhracat kısıtlaması ile birlikte dışarıya giden tavuk içte vatandaşa gelmeyecektir.

TAVUK ETİNDE KİLO FİYATININ 200 TL OLMASI GEREKİYOR

Önümüz turizm sezonu, kısıtlama sebebiyle elde kalan ürün turizmde eritilecek. Piyasanın mesela günlük 1 milyon tavuk ihtiyacı var, bu zaten üretiliyor ama bunun üzerinde bir üretim yok. Maliyetler çok yüksek olduğu için günlük ihtiyacın üzerinde tavuk üretimi yapılmıyor. Beyaz etin referansı kırmızı ettir. Kırmızı et referans alındığında tavuk etinde kilo fiyatının 200 TL olması gerekiyor ama 100 TL’de kaldı. Üretim yapılamaması noktasına geldiğimizde fiyatlar çok daha fazla artacak. İç piyasada tavuk fiyatının artmasının sebebi ihracat değil. Markalar istediği fiyattan satış yapamazsa üretimi de istemez” dedi.