2041 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücü durmadı: 115 bin 830 lira drift cezası

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Talas ve Kocasinan ilçelerinde drift atan, birkaç kez trafiği tehlikeye düşüren ve Talas Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarpıp kaçan otomobil ihbarının alınması üzerine çalışma başlatıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince sürücü kovalamaca sonucu kullandığı araçla yakalandı.
Alkol kontrolünü reddeden zanlının daha önceden ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.
Trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücüye toplam 115 bin 830 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan otomobil ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.