"Dur" ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı

Edirne'de polis ekipleri CB 2356 TH Bulgar plakalı otomobili İstasyon Mahallesi Güney çevre yolunda durdurmak istedi. Şüpheli otomobilin daha önce de defalarca uygulama noktalarında polis ekiplerinin "dur" ikazında bulunmasına rağmen sürekli kaçtığı öğrenildi.

Kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu trafik polislerinin ekip otosuna çarparak durduruldu.

Durdurulan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, otomobilin içinde aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 14 düzensiz kaçak göçmenin olduğunu tespit etti.

Tıka basa adeta istiflenerek otomobilin içine doldurulan göçmenlerin halsiz olduğu ve ayağa kalkmakta zorluk yaşadıkları görüldü.

Ayrıca, otomobilin bagajında Meriç Nehri üzerinden göçmenlerin geçiş yapması için de bot bulundu.

Polisler, 1'i Iraklı, 6'sı Suriyeli ve 7'si Filistinli toplam 14 düzensiz kaçak göçmeni hastane kontrolünün ardından gerekli işlemlerini yapmak üzere emniyette götürdü.

Öte yandan otomobilin içinde göçmenleri terk ederek kaçan sürücü ve 2 kişiyi bulmak için inceleme başlattı.

Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin adından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA