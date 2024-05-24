Onlar gelmedi Vali Yavuz gitti

HALK OYUNLARI EKİBİ KARŞILADI

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Okul Müdürü Ahmet Süleyman Toktaş, Yiyecek İçecek Hizmetleri bölüm şefi Fatma Zehra Atasever tarafından karşılanan Vali Yavuz, ilk olarak okulun halk oyunları ekibi tarafından hazırlanan gösteriyi izledi.

MÜDÜRE DEĞİL ÖĞRETMEN ODASINI GİTTİ

Vali Yavuz, kendisini karşılayan ve gösteri sunan halk oyunlarını izledikten sonra, 11. sınıf halkla ilişkiler öğrencisi Şeyda Ellibeş, Vali Yavuz’a çiçek takdiminde bulundu. Vali Yavuz, daha sonra okul müdürünün makam odasına değil, öğretmenler odasında geçti ve burada okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Vali Yavuz ve eğitimciler, öğretmenler odasında eğitim faaliyetlerine ilişkin kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ KUTLADI

Vali Yavuz, toplantının ardından ikram alanına geçerek Bakü Casa Cup 2024 Gastronomi Yarışması’nda farklı kategorilerdeki ferdi yarışmalarda başarılı olan öğrencilerin her birini tebrik ederek onlara hediyeler verdi. Ziyaret, öğrenciler tarafından hazırlanan ikramların tadılması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi