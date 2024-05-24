Onlar gelmedi Vali Yavuz gitti

HALK OYUNLARI EKİBİ KARŞILADI
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Okul Müdürü Ahmet Süleyman Toktaş, Yiyecek İçecek Hizmetleri bölüm şefi Fatma Zehra Atasever tarafından karşılanan Vali Yavuz, ilk olarak okulun halk oyunları ekibi tarafından hazırlanan gösteriyi izledi.
MÜDÜRE DEĞİL ÖĞRETMEN ODASINI GİTTİ
Vali Yavuz, kendisini karşılayan ve gösteri sunan halk oyunlarını izledikten sonra, 11. sınıf halkla ilişkiler öğrencisi Şeyda Ellibeş, Vali Yavuz’a çiçek takdiminde bulundu. Vali Yavuz, daha sonra okul müdürünün makam odasına değil, öğretmenler odasında geçti ve burada okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Vali Yavuz ve eğitimciler, öğretmenler odasında eğitim faaliyetlerine ilişkin kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ KUTLADI
Vali Yavuz, toplantının ardından ikram alanına geçerek Bakü Casa Cup 2024 Gastronomi Yarışması’nda farklı kategorilerdeki ferdi yarışmalarda başarılı olan öğrencilerin her birini tebrik ederek onlara hediyeler verdi. Ziyaret, öğrenciler tarafından hazırlanan ikramların tadılması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.