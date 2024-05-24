Karamürsel Belediyesi’nde ilk işten çıkarma yaşandı

Fatih - @İzmitliler 01 nolu yoruma cevabı: Çok büyük yalancısın be kardeş. Büyükşehirde çalışıyorum özel kalem dahil halen Sefa zamanından kalma çalışan arkadaşlarımız var. Çok sayıda CHP dönemi müdürü emekliliğine kadar görevlerini yaptılar. İbrahim başkan görevi bırakana kadar şoförlüğünü Sefa'nın ve Erenkaya'nın şoförleri yaptı. Asla bir işçi kıyımı yaşanmadı aksine sahip çıkıldılar. CHP döneminden kalanlar her kademede aslanlar gibi çalıştılar ve dışlanmadılar. Fatma başkan göreve geldiğinde ise CHP döneminden kalma müdürlerden görevde olanlar vardı. İnanın Fatma başkanın harcadığı kadar CHP'li Kocaeli genelinde AKP harcamamıştır.