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24 May 2024 - 09:45- Siyaset G:

Karamürsel Belediyesi’nde ilk işten çıkarma yaşandı

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Karamürsel Belediyesi’nde uzun zamandır çalışan İbrahim Kınalı işten çıkarıldı.

Yavuz Solmaz
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Karamürsel Belediyesi’nde ilk işten çıkarma yaşandı mask
Karamürsel Belediyesi’nde ilk işten çıkarma yaşandı
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BELEDİYEDEKİ İŞİME SON VERİLMİŞTİR

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçen Karamürsel Belediyesi’nde ilk işten çıkarma gerçekleşti. Uzun yıllardır Karamürsel Belediyesinde çalışan İbrahim Kınalı’nın işine son verildi. Kınalı işten çıkarıldığını sosyal medya hesabından “Bugün itibari ile Karamürsel Belediyesindeki işime son verilmiştir. Çalıştığım süre zarfında bilmeden istemeden hatam olduysa affola.. Benim varsa hakkım helal olsun Herkes hakkını helal etsin” sözleri ile duyurdu.

Karamürsel Belediyesi’nde ilk işten çıkarma yaşandı

# sosyal, karamürsel, parti, İbrahim Kınalı, İsmail Yıldırım, AK Parti

24 May 2024 - 09:45 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(12)
14

İşçi - İşten çıkarılan kişi yorumlardakiler kadar tepki göstermemiş. Sanki kendi isteğiyle ayrılmış gibi açıklama yapıp helalleşmiş.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mayıs 05:47
13

Rumuz Dobra - Yorumlara bakiyomfa herkez chp saliyo akp fr yapti aynisini ona nie kimse ses cikaröiyo

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mayıs 02:21
12

Ww - Bir şey olmaz büyük şehir işe alır sonra meclis üyesi sonrasını siz biliyorsunuz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Mayıs 02:16
10

Halktan Biri - Biz bu çocuğa kefiliz. Dürüst adamın yolu da güzel olur.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 25 Mayıs 00:21
09

Ümit - CHP nin sevdiği işler bunlar hakkında hayırlısı kardeşim

Yanıtla . 17Beğen . 52Beğenme 24 Mayıs 14:26
08

Körfez - Chp zihniyeti bunların bastığı yerde ot bitmez

Yanıtla . 19Beğen . 49Beğenme 24 Mayıs 14:20
03

Gel Buraya - CHP neden var kaos için yokluk için karmakarışık olmK için ve ve çalıklar başkan karMürselde esnF kimsenin ekmeğiyle oynanmZ O mağazaya ayak basmam diyen insanlar var şu da vardı 5 yıl sonra O koltuk yok günaydınnn

Yanıtla . 19Beğen . 61Beğenme 24 Mayıs 10:35
05

Mağdur Vatandaş - @Gel Buraya 03 nolu yoruma cevabı: Önce okuma yazmayı öğren ondan sonra yorum yap

Yanıtla . 55Beğen . 6Beğenme 24 Mayıs 11:37
02

Saffet Gulnar Defne Ma - Belediye seçimleri sonrası bu işten çıkarmalar normaldir bence 5 veya 6 kişi daha işten çıkarılmalı onların bir kısmı ya rapor aldı yada istifa etti

Yanıtla . 46Beğen . 9Beğenme 24 Mayıs 10:09
06

Izmtlı 1 - @Saffet Gulnar Defne Ma 02 nolu yoruma cevabı: Normalse seni de çıkarsılar o zaman

Yanıtla . 13Beğen . 16Beğenme 24 Mayıs 13:06
01

İzmitliler - 2004 seçimlerinden sonrada görduk adam çıkarmaları hiç kimseye acimamişlardi zaten müdür şef özel kalem yardımcı bunlar ertesi sabah kapının önüne koyuldu ama nekadar işci varsada kiymişlardi şimdi de normal özel kalem yada müdür yada başkan yardımcısı gibi gorevdekiler gayet normal onu oraya getirip o mevkiye oturtan onlardı gidip onlara sorun hesabını

Yanıtla . 49Beğen . 8Beğenme 24 Mayıs 10:03
15

Pomak - @İzmitliler 01 nolu yoruma cevabı: Maalesef çıkarıldı.eşim o dönem seçim çalışmalarına katıldı.seçimden önce işe alındı seçim sonrası kendileri aldığı halde attılar.küçuk bebeğim vardı çok zorluk çektim çok üzüldüm.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mayıs 08:22
11

İzmitli - @İzmitliler 01 nolu yoruma cevabı: Büyükşehir çalışanıyım. Bedava yalan konuşmayın. Akparti kimseyi işten çıkarmadı. Sefanın şöförleri Karaosmanoğlunun da şöförüydü kimsenin yeri bile değişmedi

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 25 Mayıs 00:53
07

Fatih - @İzmitliler 01 nolu yoruma cevabı: Çok büyük yalancısın be kardeş. Büyükşehirde çalışıyorum özel kalem dahil halen Sefa zamanından kalma çalışan arkadaşlarımız var. Çok sayıda CHP dönemi müdürü emekliliğine kadar görevlerini yaptılar. İbrahim başkan görevi bırakana kadar şoförlüğünü Sefa'nın ve Erenkaya'nın şoförleri yaptı. Asla bir işçi kıyımı yaşanmadı aksine sahip çıkıldılar. CHP döneminden kalanlar her kademede aslanlar gibi çalıştılar ve dışlanmadılar. Fatma başkan göreve geldiğinde ise CHP döneminden kalma müdürlerden görevde olanlar vardı. İnanın Fatma başkanın harcadığı kadar CHP'li Kocaeli genelinde AKP harcamamıştır.

Yanıtla . 21Beğen . 19Beğenme 24 Mayıs 14:10
04

Necdet - @İzmitliler 01 nolu yoruma cevabı: Düşünce çok saçma beş yıl sonra iktidar değişecek mevcut başkanın aldığı adamları çıkarılacak durum böyle sürüp gidecek biz de sadece siyasi hırsımızdan dolayı bunları destekleyeceğiz

Yanıtla . 4Beğen . 14Beğenme 24 Mayıs 11:22
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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