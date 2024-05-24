Karamürsel Belediyesi’nde ilk işten çıkarma yaşandı: Yıldırım’ın özel kalemiydi

BELEDİYEDEKİ İŞİME SON VERİLMİŞTİR
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçen Karamürsel Belediyesi’nde ilk işten çıkarma gerçekleşti. Uzun yıllardır Karamürsel Belediyesinde çalışan ve geçmiş dönem Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın özel kalemi olan İbrahim Kınalı’nın işine son verildi. Kınalı işten çıkarıldığını sosyal medya hesabından “Bugün itibari ile Karamürsel Belediyesindeki işime son verilmiştir. Çalıştığım süre zarfında bilmeden istemeden hatam olduysa affola.. Benim varsa hakkım helal olsun Herkes hakkını helal etsin” sözleri ile duyurdu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Gel Buraya - CHP neden var kaos için yokluk için karmakarışık olmK için ve ve çalıklar başkan karMürselde esnF kimsenin ekmeğiyle oynanmZ O mağazaya ayak basmam diyen insanlar var şu da vardı 5 yıl sonra O koltuk yok günaydınnn
Mağdur Vatandaş - Önce okuma yazmayı öğren ondan sonra yorum yap
Saffet Gulnar Defne Ma - Belediye seçimleri sonrası bu işten çıkarmalar normaldir bence 5 veya 6 kişi daha işten çıkarılmalı onların bir kısmı ya rapor aldı yada istifa etti
İzmitliler - 2004 seçimlerinden sonrada görduk adam çıkarmaları hiç kimseye acimamişlardi zaten müdür şef özel kalem yardımcı bunlar ertesi sabah kapının önüne koyuldu ama nekadar işci varsada kiymişlardi şimdi de normal özel kalem yada müdür yada başkan yardımcısı gibi gorevdekiler gayet normal onu oraya getirip o mevkiye oturtan onlardı gidip onlara sorun hesabını
Necdet - Düşünce çok saçma beş yıl sonra iktidar değişecek mevcut başkanın aldığı adamları çıkarılacak durum böyle sürüp gidecek biz de sadece siyasi hırsımızdan dolayı bunları destekleyeceğiz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.