Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk vatandaşı: "Amerikalılar endişelenmekte haklı"

Fox News muhabiri Bill Melugin, Kaliforniya'da Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD’ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu.

Kaliforniya eyaletinin Jacumba bölgesinde kaydedilen videoda, adı açıklanmayan kişilerden birinin sözlerine yer verildi. Türk vatandaşı, röportaj sırasında Amerikalıların sınırdaki güvenlik eksikliğinden endişelenmesi gerektiğini söyledi.

Kameralara konuşan Türk vatandaşı, sınırı geçmek için bir kartele yaklaşık 10 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi.

Genç adam, "Aslında Amerikan halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kim geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyi biriyim. Peki ya diğerleri iyi değilse? Katil ya da psikopat olabilirler. Bunun garantisi yok" diye konuştu.

Sınırda hiçbir güvenlik kontrolü yapılmadığını ve sınırdan geçenlerini incelenmediğini aktardı.

Fox News'e ABD'ye yolculuğunun 24 gün sürdüğünü ve ABD'ye gelmek için Orta Amerika'ya gelmeden önce Katar, Dubai, Mısır, Güney Afrika ve Brezilya'yı gezdiğini söyledi.

NEW: A Turkish man who crossed into Jacumba, CA illegally w/ a group of other Turkish men told me he paid $10k to a cartel, & expressed shock at how easy it was to cross the U.S. border with no resistance, telling me Americans should be “worried” about security & who is crossing. pic.twitter.com/Qb1a9BiDuV

— Bill Melugin (@BillMelugin_) May 23, 2024