Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk vatandaşı: "Amerikalılar endişelenmekte haklı"

Fox News muhabiri Bill Melugin, Kaliforniya'da Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD’ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu.

Kaliforniya eyaletinin Jacumba bölgesinde kaydedilen videoda, adı açıklanmayan kişilerden birinin sözlerine yer verildi. Türk vatandaşı, röportaj sırasında Amerikalıların sınırdaki güvenlik eksikliğinden endişelenmesi gerektiğini söyledi.

SINIRI GEÇMEK İÇİN 10 BİN DOLAR ÖDEDİ

Kameralara konuşan Türk vatandaşı, sınırı geçmek için bir kartele yaklaşık 10 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi.

Genç adam, "Aslında Amerikan halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kim geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyi biriyim. Peki ya diğerleri iyi değilse? Katil ya da psikopat olabilirler. Bunun garantisi yok" diye konuştu.

Sınırda hiçbir güvenlik kontrolü yapılmadığını ve sınırdan geçenlerini incelenmediğini aktardı.

Fox News'e ABD'ye yolculuğunun 24 gün sürdüğünü ve ABD'ye gelmek için Orta Amerika'ya gelmeden önce Katar, Dubai, Mısır, Güney Afrika ve Brezilya'yı gezdiğini söyledi.

NEW: A Turkish man who crossed into Jacumba, CA illegally w/ a group of other Turkish men told me he paid $10k to a cartel, & expressed shock at how easy it was to cross the U.S. border with no resistance, telling me Americans should be “worried” about security & who is crossing. pic.twitter.com/Qb1a9BiDuV — Bill Melugin (@BillMelugin_) May 23, 2024

"AMERİKALILAR ENDİŞELENMELİ"

Muhabir ayrıca sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarının ABD vizesine çok kez başvurduğunu, reddedilince sınırı kaçak yollarla geçmeye karar verdiğini ve bunun ne kadar kolay olduğuna şaşırdıklarını söyledi.

Muhabir, “Bana, ‘Amerikalılar güvenlik ve sınırı geçenler konusunda endişelenmeli’ dedi” ifadelerini kullandı.

Teknoloji milyarderi Elon Musk da şaşkınlığını gizleyemediği habere “Vay be” diye tepki verdi.

NBC News’in 7 Mayıs’ta geçtiği habere göre ABD’ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 4 yıl önce 60’ken 2023’te 15 bin 430’u buldu.