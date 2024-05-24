Kartepeli gençlerin birincilik başarısı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın vizyon projelerinden olan eğitime destek amacıyla kurulan Kartepe Genç Akademi başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BAŞARILI GENÇLER

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 9 ve 11 sınıf öğrencileri Kartepe Belediyesi Genç Akademi’nin desteğiyle çeşitli yarışmalara katılan Kartepeli Ahmet Emin Arslanbaş, Zafer Dülger, Fatih Efe Seven ve Salih Saraçoğlu’ndan oluşan ekip İTÜ Robot Olimpiyatları birinci oldular.

9 KATEGORİDE YARIŞMA

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl 16.si 2-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi SDKM’de gerçekleştirildi. İTÜ Robot Olimpiyatları Yarışması’nda robotlar yedi farklı yarışmada mücadele ettiler.

KOCAMAN’DAN TEBRİK

Kartepe Genç Akademi öğrencileri de düzenlenen yarışmada Arama Kurtarma dalında birinci olurken, Trafik Kategorisinde de Jüri Özel ödülüne layık görüldü. Başarılı öğrencileri makamında kabul eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Genç Akademimizin öğrencileriyle bugün bir kez daha gurur duydum. Ülkemizin en saygın üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen İTÜ Robot Olimpiyatları’nda 1incilik elde ederek bizi mutlu eden gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Daima yanınızdayım” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten