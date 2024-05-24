GTÜ öğrencisi Ar-Ge yarışmasında üçüncü oldu

Düzce Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, DÜSİMER, Düzce Teknopark, Bolu Teknokent, Düzce TTO ve TÜBİTAK desteği ile 15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen "Düzce Bolu Ar-Ge Proje Pazarı" yarışması sona erdi. Bu Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji Makine/İmalat Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Savunma Sanayi Teknolojileri, Tıp ve Sağlık Uygulamaları, Yapı Malzemeleri Üretimi ve Uygulamaları, Enerji ve Alternatif Enerji Teknolojileri, Kompozit Malzeme Teknolojileri ve Uygulamaları, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Çevre Teknolojileri, Tekstil Sanayi Teknolojileri, Kimya/İlaç Teknolojileri, alanlarında birçok proje yer aldı. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'ni temsilen yarışmaya katılan GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Faruk Barbaros Kalyoncu, GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Gül Şeker danışmanlığında hazırladığı "Arı Hastalıklarında Kullanılmak Üzere Sağlıklı Bal Arılarından Probiyotik Bakterilerin İzolasyonu ve Saflaştırılması" başlıklı projesi ile Ali Kuşçu Genç Yetenekler kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Bülten