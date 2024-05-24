Bakan Yerlikaya, Kocaeli milletvekili Tipioğlu’nu ziyaret etti

BAŞARILI BİR EMNİYET MÜDÜRÜYDÜ

1989 yılında Polis Akademisinde Komiser Yardımcılığı rütbesiyle mezun olan Veysel Tipioğlu, Bolu, Erzurum, Ümraniye, İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerinde görev yaptıktan sonra 2013 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti. Polis Başmüfettişi oldu. Sonrasında Muğla, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Başarılı emniyetçi Tipioğlu, 2019 yılında Urfa’dan Kocaeli İl Emniyet müdürü olarak atandı. Kocaeli’de başarılı çalışmalarda bulunan, faile meçhul dosyaları aydınlatmakla ünü tüm Türkiye’ye yayılan Tipioğlu, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçiminde AK Parti’den Kocaeli milletvekili seçildi.

TBMM İSTİHBARAT KOMİSYONU BAŞKANI OLDU

Kocaeli’de güven ve huzurun tesisi için özverili bir çalışma ortaya koyan Veysel Tipioğlu, milletvekili seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına atandı. Yeni görevinde de etkili bir çalışma sergileyen milletvekili Tipioğlu’na önceki gün TBMM’de sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Son aylarda yaptığı başarılı operasyonlarla ülkenin huzuru ve güvenliği konusunda ciddi adımlar atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM’de Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu’nu ziyaret etti.

KAPIDA KARŞILADI

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, Kocaeli milletvekili Veysel Tipioğlu, ve komisyon üyeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı meclisin giriş kapısında karşıladı. Bakan Yerlikaya ve komisyon heyeti daha sonra toplantı odasına geçti. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Tipioğlu, Yerlikaya’ya yaptığı çalışmalar hakkında detaylı sunum yaptı. Sunumun ardından Bakan Yerlikaya, komisyon başkanı Tipioğlu ve komisyon üyeleriyle Türkiye’nin iç ve dış güvenliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tipioğlu, “Sayın Bakanımız ile iç güvenlik ve dış güvenlik meselelerini konuştuk. Çok verimli bir toplantı oldu. Ülkemizde yaşayan 85 milyon vatandaşımızın her biri bizim için çok değerli ve kıymetli. Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için gereken ne varsa yapıyoruz ve yapılacaktır. Sayın Bakanımızın ziyareti bizi fazlasıyla memnun etti. Kendisiyle çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. Bu kutlu görevinde kendisine başarılar diliyoruz ve her dair yanında olduğumuzu bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.