Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
24 May 2024 - 10:38- Gündem G:

Bakan Yerlikaya, Kocaeli milletvekili Tipioğlu’nu ziyaret etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’de güven ve huzurun tesisi için suç ve suçlulara yönelik başlattığı temizlik operasyonlarıyla halkın büyük takdirini kazanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı olan Veysel Tipioğlu’na ziyarette bulundu.

Cemalettin Öztürk
Cemalettin Öztürk Tüm Haberleri
Bakan Yerlikaya, Kocaeli milletvekili Tipioğlu’nu ziyaret etti mask
Bakan Yerlikaya, Kocaeli milletvekili Tipioğlu’nu ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Kocaeli milletvekili Tipioğlu’nu ziyaret etti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BAŞARILI BİR EMNİYET MÜDÜRÜYDÜ

1989 yılında Polis Akademisinde Komiser Yardımcılığı rütbesiyle mezun olan Veysel Tipioğlu, Bolu, Erzurum, Ümraniye, İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerinde görev yaptıktan sonra 2013 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti. Polis Başmüfettişi oldu. Sonrasında Muğla, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Başarılı emniyetçi Tipioğlu, 2019 yılında Urfa’dan Kocaeli İl Emniyet müdürü olarak atandı. Kocaeli’de başarılı çalışmalarda bulunan, faile meçhul dosyaları aydınlatmakla ünü tüm Türkiye’ye yayılan Tipioğlu, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçiminde AK Parti’den Kocaeli milletvekili seçildi.

TBMM İSTİHBARAT KOMİSYONU BAŞKANI OLDU

Kocaeli’de güven ve huzurun tesisi için özverili bir çalışma ortaya koyan Veysel Tipioğlu, milletvekili seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına atandı. Yeni görevinde de etkili bir çalışma sergileyen milletvekili Tipioğlu’na önceki gün TBMM’de sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Son aylarda yaptığı başarılı operasyonlarla ülkenin huzuru ve güvenliği konusunda ciddi adımlar atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM’de Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu’nu ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, Kocaeli milletvekili Tipioğlu’nu ziyaret etti

KAPIDA KARŞILADI

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, Kocaeli milletvekili Veysel Tipioğlu, ve komisyon üyeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı meclisin giriş kapısında karşıladı. Bakan Yerlikaya ve komisyon heyeti daha sonra toplantı odasına geçti. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Tipioğlu, Yerlikaya’ya yaptığı çalışmalar hakkında detaylı sunum yaptı. Sunumun ardından Bakan Yerlikaya, komisyon başkanı Tipioğlu ve komisyon üyeleriyle Türkiye’nin iç ve dış güvenliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, Kocaeli milletvekili Tipioğlu’nu ziyaret etti

TEŞEKKÜR ETTİ

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tipioğlu, “Sayın Bakanımız ile iç güvenlik ve dış güvenlik meselelerini konuştuk. Çok verimli bir toplantı oldu. Ülkemizde yaşayan 85 milyon vatandaşımızın her biri bizim için çok değerli ve kıymetli. Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için gereken ne varsa yapıyoruz ve yapılacaktır. Sayın Bakanımızın ziyareti bizi fazlasıyla memnun etti. Kendisiyle çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. Bu kutlu görevinde kendisine başarılar diliyoruz ve her dair yanında olduğumuzu bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

# parti, ilçe, HER, polis, Türkiye, yeni, çalışma, Kocaeli

24 May 2024 - 10:38 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Cemalettin Öztürk

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.041.032 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kamil041 - Tipoğlu gibi adamların bu ülkede çoğalması gerekiyor.Adam gibi devlet adamı yolu açık olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mayıs 11:25

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK FABRİKA PERSONELİ ARANIYOR

Bünyemizde kadrolu çalıştırılmak üzere ERKEK FABRİKA PERSONELİ aranıyor. *20.000 TL maaş *Dolgun prim *Servis *Kaliteli yemek *Mesai yapmak serb...

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

HALDIZ İNŞAAT’A KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

*E sınıfı sürücü belgesi, SRC 4, psikoteknik ve dijital sürücü kartına sahip, *En az iki yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olan Başvuru: 0262 349 66 58...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL