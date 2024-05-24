Vietnam'da 5 katlı binada çıkan yangında 14 kişi öldü

Vietnam News'un haberine göre, binanın bulunduğu sokağın darlığı nedeniyle itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale edemediği yangında 14 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri, binadakilerden 3'ünün yaralı çıkarıldığını, 1. kattaki 4 kişinin pencereden atlayarak kurtulduklarını belirtti.
Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.
Hanoi Belediye Başkanı Tran Sy Thanh, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.