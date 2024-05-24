Hindistan'da fabrikada patlama: 9 ölü, 64 yaralı

Thane bölgesi yetkilisi Sachin Sejal, Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamada, Thane bölgesindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasının kazanındaki patlamanın yangına yol açtığını söyledi. Sejal, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 64 kişinin yaralandığını belirtti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.