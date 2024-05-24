Okuma yazma hayaline bilgievi ile kavuştu

Çayırova Belediyesi Bilgievleri'nde uzman eğitmenler tarafından verilen okuma yazma eğitimleri sayesinde vatandaşlar kendilerini daha güzel ve başarılı şekilde ifade etme şansına erişiyor. Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta birçok zorlukla karşılaşan kursiyerler, burada aldıkları eğitim sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyor. Çayırova Belediyesi'nin tüm Bilgievleri'nde yer alan okuma yazma kurslarında faydalanmak isteyen ilçe sakinlerinin, ikamet ettikleri mahalledeki Bilgievi'ne başvurmaları gerekiyor.

"Hayalim vardı"

Çayırova Belediyesi Emek Mahallesi Bilgievi'nde okuma yazma kurslarına katılan kursiyerlerden Yıldız Biçeryen, "Çayırova'ya yeni geldim. Okuma yazma hiç bilmiyordum, hiç harfleri bile tanımıyordum. Arkadaşlarım beni buraya yönlendirdi ve buradaki kursa geldim. Çok da memnun kaldım, hocamızdan çok memnunuz sağ olsun, bize çok şey öğretti. Devletimizden Allah razı olsun. Çayırova Belediyesi bize bu imkanı sundu. Biz de bu sayede kendimizi geliştirdik. Kendimizi ifade edebiliyoruz. Hep böyle bir hayalim vardı" dedi.

Kaynak: İHA