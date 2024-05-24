Altın fiyatları yükseliyor

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Haftaya 2 bin 500 seviyesinden başlayan gram altın bu hafta 2 bin 409 liraya kadar geriledi. Ancak altın fiyatları 24 Mayıs Cuma gününe yükselişle başladı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 24 Mayıs Cuma günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 417 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 949 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.416,71
Satış: 2.417,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.866,74
Satış: 3.952,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.709,30
Satış: 7.904,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.466,94
Satış: 15.759,65
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.