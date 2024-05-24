Altın fiyatları yükseliyor

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Haftaya 2 bin 500 seviyesinden başlayan gram altın bu hafta 2 bin 409 liraya kadar geriledi. Ancak altın fiyatları 24 Mayıs Cuma gününe yükselişle başladı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 24 Mayıs Cuma günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 417 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 949 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.416,71

Satış: 2.417,12

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.866,74

Satış: 3.952,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.709,30

Satış: 7.904,00

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.466,94

Satış: 15.759,65