Korkulan oluyor, Süper Lig takımını Bursa’ya satıyoruz!

İzmit Belediyespor Başkanı Yaşar Kardaş ile Belediye Başkan danışmanı Çetin Sarıca önceki gün Bursa’ya gidip Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başkanıyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin detayları tarafların belediye başkanlarına aktarılacak.
Belediye başkanlarının onayı olduğunda yeniden bir araya gelinecek. Anlaşma sağlanırsa İzmit Belediyespor yarışma haklarını Bursa Büyükşehir Belediyespor’a satacak. Yeni sezonda Süper Lig’de İzmit Belediyespor yerine Bursa Büyükşehir Belediyespor yer alacak. Daha önce Süper Lig'de mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediye kadın takımının 2022 yılında yarışma haklarını Bursa Uludağ Basketbol’a devrettiği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.