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Cinayet davasında "sanığa kadın kıyafeti giydirildi" iddiası

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'ın, kuzeni tarafından tabanca ile 10 el ateş edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması görüldü. Sanık avukatı, müvekkilinin Hürrem Doğan tarafından kadın kıyafeti giydirilerek darp edildiğini ve bu anların kayıt altına alınması neticesinde olayın meydana geldiğini iddia etti.

Cinayet davasında "sanığa kadın kıyafeti giydirildi" iddiası mask
Cinayet davasında "sanığa kadın kıyafeti giydirildi" iddiası
Cinayet davasında "sanığa kadın kıyafeti giydirildi" iddiası
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Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki sitenin otoparkında 10 Ocak 2023'de meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline yürüdüğü esnada sağlık teknikeri kuzeni İrfan Özbay (52) tarafından tabancayla vuruldu. 10 kurşunun isabet ettiği Hürrem Doğan hayatını kaybetti, İrfan Özbay ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet davasında

"Sanık akrabaları tarafından darp edildiğini söyledi"

İrfan Özbay'ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, sanığın tutuklu bulunduğu cezaevi SEGBİS aracılığıyla aranmasına rağmen cevap verilmedi. Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Ayşe Y.G., "Hürrem'i komşum olması sebebiyle tanırım. İrfan'ı ise tanımam ancak birkaç kez siteye geldiği için sima olarak tanırım. Olay tarihinden 4 ay önce İrfan'ın Hürrem'in binasından çıktığını ve yanağını tuttuğunu gördüm. Komşuma bu şahsın kim olduğunu sorduğumda Hürrem'in akrabası olduğunu, evden gürültü, bağrışma sesleri geldiğini söylemişti. Olay tarihinden bir hafta önce İrfan'ın elindeki çantayla Hürrem'in binasına girip çıktığını gördüm" dedi.

Cinayet davasında

"Müvekkilim taciz edilmiş, feci şekilde dövülmüş, kendisine etek giydirilmiştir"

İrfan Özbay Avukatı Bülent Yılmaz ise savunmasında, "Müvekkilim taciz olayından sonra Tekirdağ'a atama istemiş. Müvekkilim kin ve nefretle plan yapmamış. Müvekkilim taciz edilmiş, feci şekilde dövülmüş, kendisine etek giydirilmiş ve o anlar kayıt altına alınmıştır. Taciz görüntüleri onu psikolojik açısından yıpratması, Hürrem'in de ona küfretmesi sebebiyle olay anlık olarak gelişmiştir. Olay günü İrfan'ın Hürrem'in yanına gitmesinin sebebi taciz görüntülerini kendisinden istemekti. Kendisiyle silah götürmesinin sebebi ise daha önce dayak yemesi ve taciz edilmesiydi. Daha önce dinlenen tanıklar İrfan'ın kendilerine, 'Ben artık dayanamıyorum, tayinimi istedim' diye ifadeleri mevcuttur. Nitekim il sağlık müdürlüğüne yaptığım müracaatta elde ettiğim belgelerle İrfan'ın tayin için talepte bulunduğu da sabittir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Cinayet davasında

"Babaları eşimle cinsel birliktelik yaşadı, oğulları ise beni etek giydirip darp etti"

Öte yandan, sanık İrfan Özbay ilk duruşmadaki savunmasında, Hürrem Doğan'ın babası H'nin kendi dini nikahlı eşi ile cinsel birliktelik yaşadığını, bu sebeple aralarında husumet bulunduğunu, Hürrem Doğan'ın ve abisinin bu husumet dolayısıyla kendisini darp ederek kadın kıyafeti giydirdiklerini ve o anları videoya aldıklarını ifade etmişti. Şikayetçi olduğunu ancak ölüm ve görüntüleri yayma tehditleri aldığını belirten Özbay, olayın bu sebeple gerçekleştiğini söylemişti.

Cinayet davasında

Kaynak: İHA

# ifade, ceza, Kocaeli, hafta, İstanbul

24 May 2024 - 11:39 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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