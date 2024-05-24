Darıca'da kursiyerler yıl sonu sergisi açtı

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK'in hedeflerini anlattı.
Kursiyerlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Büyükakın, kurdukları pazar ağı sayesinde, kursiyerlerin hazırladıkları ürünleri talep edenlerle buluşturduklarını kaydetti.
Daha sonra kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi.
Törene, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Sağdıç, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar da katıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.