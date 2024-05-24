Bu merkez kır düğünlerinin yeni adresi olacak

Başiskele Belediyesi tarafından, Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak'taki mevcut olan Kullar Kültür Merkezi'nin modern tarzda yeniden dönüştürülmesini kapsayan kentin yeni sosyal yaşam alanı tamamlanmak üzere. Mevcut salonun yenilenmesi kısa sürede tamamlanıp yeniden hizmete sunulurken; derslik, konferans salonu, fuaye ve sergi alanlarının yer aldığı yeni bina da hummalı çalışmalar sonucunda tamamlandı.
Vatandaşların kır düğünlerine de ev sahipliği yapacak olan Kullar Yaşam Merkezi'nde, organizasyonun yapılacağı alanın aydınlatma direkleri dikildikten sonra belediye ekiplerince rulo çim serimi çalışmaları yapılmaya başlandı. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yakın zamanda bitecek olan merkez, kentte kır düğünlerinin yen adresi olacak.
Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün alanı, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.