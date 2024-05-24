Karamürsel Kaymakamı Canbaba, "Kariyer Günü"nde öğrencilerle buluştu

Hikmet Özbağçı İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Canbaba, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Karamürsel Alp Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenler katıldı.
Programda öğrencilerin taleplerini dinleyen Kaymakam Canbaba, "Bizim önceliğimiz, sizlerin geleceğidir." ifadelerini kullandı.
Kaymakam Canbaba, eğitim konusunda ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti.
Daha sonra öğrencilere KOÜ Denizcilik Fakültesinin eğitimleri ve mezuniyet sonrasında iş imkanları konularında bilgi verildi.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.